Masajla rahatlayın!

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Mevsim geçişlerinde güzel bir masaj ve bakım kadar keyifli bir aktivite olamaz!Şehir içinde mistik bir kaçamak yaşatan spa merkezleri, mönülerindeki masajlarla tam bir şımarma merkezi adeta. Şimdi kendinize bir iyilik yapın ve masaj randevunuzu alın!

Yazı: Eda Şentürk



Sudan gelen huzur

Wyndham Kalamış Marina Blue Harmony Spa sudan gelen huzur felsefesiyle hizmet veren, tam bir yenilenme merkezi. Dinginlik ve huzur veren atmosferiyle sizi içine alan mekanda her biri farklı özelliklerle donatılmış odalar, çiftlere özel hamamlı ve jakuzili masaj odaları, kozmetik bakım ünitesi, buhar-sauna odası ve hamam yer alıyor. Mekanın diğer özellikleri arasında Türkiye’de bir ilk olan çocuk spa’sı da bulunuyor. Kids Spa’da belirli yaş gruplarına, özel ürünlerle yapılan masaj ve bakım çeşitleri sunuluyor.

Spa merkezinin en önemli özelliklerinden biri, kullanılan tüm ürünlerin doğal içerikli ya da organik olması. Masaj menüsü oldukça zengin olan Blue Harmony Spa’da rahatlatıcı ve sakinleştirici masajlar, şekillendirici ve toparlayıcı masajlar, antrenman sonrası dinlendirici masajlar gibi çok çeşitli masaj seçenekleri bulunuyor. Örneğin Pasha Room’da alabileceğiniz Organic Spa Ritual servisinde, odanın içinde yer alan jakuzi ve sauna özel esansiyal yağ ile servise hazırlanıyor, özel aromatik tuz ile tüm vücuda peeling yapılıyor, sonrasında ise özel aromatik yağ ve losyon ile masaj sonlandırılıyor. Sultan Room’da gerçekleştirilen Oriental Spa Ritual servisinde ise odanın içinde yer alan özel hamamda

kese-köpük masajı ve tüm vücut masajının ardından özel bitki çayı ve Türk lokumu servisi yapılıyor.

Adres: Kalamış Fener Cad. No:38 Kalamış-İstanbul Tel: (0216) 400 00 00



