Masalsı kutular

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Nivea Crema Masal Koleksiyonu, masallardan ilham alan ikonik mavi kutularda...

Nivea Creme, 100 yılı aşkın süredir milyonlarca cilde bakım yaparken, ikonik mavi kutusuyla insanlara aile, güven ve cesaret değerlerini anımsatıyor. Nivea, bu güzel değerlerle çocukların da tanışması ve eğlenerek okuma sevgisi kazanması amacıyla; özel bir masal serisi ve masallardan aldığı ilhamla bir Creme koleksiyonu hazırladı. Birbirinden çekici 4 kapak tasarımıyla sınırlı sayıda üretilen Nivea Creme Masal Koleksiyonu, Nisan ayı boyunca, mavi kutu koleksiyonerlerini bekliyor.