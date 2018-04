Menopoz döneminde ciltte ne gibi değişikler yaşandığını Dermatoloji Uzmanı Dr. Filiz Çığ'la konuştuk...



MENOPOZDA CİLT KURULUĞUNU GİDERMEK İÇİN MASKE TARİFİ İÇİN...

Ergenlik, menopoz gibi dönemler kadınların hayatında hormonal dengelerin değiştiği ve kendilerine özen göstermeleri gereken dönemler. Vücudumuzda östrojen ve progesteron hormonu azaldığında hem cilt yüzeyinde hem saç ve tırnaklarda ciddi değişimler gözlenebilir. Aşırı kilo, ve selülit problemleri de cildi etkileyen diğer metabolik değişimler. Aşırı kilo, akne, tüylenme, ciltte belirli bölgelerde esmerleşme ve kalınlaşmalar, bazı tipteki saç dökülmeleri, ciltte çatlaklara sebep olabiliyor. Selülitte ise portakal kabuğu görünümü kadınları çok rahatsız ediyor. Beslenme, düzenli yaşam ve sporla önlem alabileceğiniz gibi çeşitli uygulamalardan yararlanarak da bu dönemleri daha rahat atlatabilirsiniz.Menopozla birlikte östrojen ve progesteron azalır; bu da derinin kurumasına, elastikiyetinin azalmasına ve incelmesine, sonuçta erken kırışmasına neden olur.Menopozla beraber deri ve deri ekleri olan saç ve tırnakta da değişiklikler olur. Bunlar saçta beyazlama, ön taraf saçta seyrelme, çenede tüylenme artışı ve tırnak kırılmalarıdır.Östrojen hormonu azaldığında yani menopoz döneminde şunlara dikkat etmek gerekir;Ev işiyle uğraşırken zaten kurumaya meyilli cildi, daha da kurutacak deterjan ve sabunlardan kaçınılmalı, her türlü temizlik işlemi sonrası mutlaka nemlendirici bir krem kullanılmalı. Ayrıca ılık suyla alınan duş sonrası mutlaka nemlendirici kullanılmalı.Güneş koruyucuları: Güneş koruyucuların ihmal edilmemesi gereken dönemlerin başında menopoz dönemi geliyor. Bu dönemde cildi lekelenmelerden ve kırışıklıklardan korumanın en basit yöntemi, yaz-kış her gün sürülecek 30 faktör ve üstü bir güneşten koruyucu krem.Cilt sağlığı ve güzelliği için doğru içerikli ürünler kullanmalısınız. Peptidler; kaslardan kaynaklı çizgilerin azalmasını sağlar. Kinetin ise; cildin yapı taşı saydığımız kolajen salgısının artmasında ve cilt lekelerinin azaltılmasında etkili. Östrojen de cildin esnekliğinde, hacmini korumasında, nemini muhafaza etmesinde kullanılır. Bu tür ürünleri hekim kontrolünde kullanmalı.A vitamini; leke açıcı, kolajen salgısını artırıcı etkilere sahip. C ve E vitaminleri ise cilde zarar veren ve yaşlandıran oksidanlarla mücadele edilmesine yardımcı olan anti oksidanlar içerir.İçeriklerinde bulunan isoflavin maddesi ile menopoz sorunlarına yardımcı olur.Her yaşta olduğu gibi menopoz döneminde de bol tüketilmeli.İçeriğindeki zararlı maddelerle cildin yapısını bozar, donuk, sarı-yeşil bir renk verir, her tür cilt sorununun iyileşmesini geciktirir.Ayrıca antiaging çözümlerden destek alınabilir.