Mevsim bahar olunca...

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Sevimli dostlarımız da, bazen mevsimin oynadığı oyuna yenik düşüyor.

Mevsim değişikliği bizi nasıl etkiliyorsa, evcil hayvanlarımızı da o derece etkiliyor. Üzerlerinde stres oluşuyor. Bu stres de; tüy dökülmesi ve iştahsızlığı beraberinde getiriyor. Ayrıca stres, evcil hayvanlarımızın bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve dolayısıyla paraziter, bakteriyel ve viral enfeksiyonların oluşmasına neden olabiliyor.



• Mevsim geçişlerinde, tüy dökülmesi sık karşılaşılan bir durum. Evcil hayvanımızda sıcaklık değişiminden dolayı belirli bir miktarda tüy dökülmesi doğal. Tüy dökülmesini tamamen engelleyemeyiz. Ama, evcil hayvanlarımızı özel fırçalarla fırçalayarak ve açık havada gezdirerek biraz olsun rahatlamalarını sağlayabiliriz.



