Sevimli dostlarımız da, bazen mevsimin oynadığı oyuna yenik düşüyor.
Mevsim değişikliği bizi nasıl etkiliyorsa,
evcil hayvanlarımızı da o derece
etkiliyor. Üzerlerinde stres oluşuyor. Bu
stres de; tüy dökülmesi ve iştahsızlığı
beraberinde getiriyor. Ayrıca stres, evcil
hayvanlarımızın bağışıklık sisteminin
zayıflamasına ve dolayısıyla paraziter,
bakteriyel ve viral enfeksiyonların
oluşmasına neden olabiliyor.
• Mevsim geçişlerinde, tüy dökülmesi
sık karşılaşılan bir durum. Evcil
hayvanımızda sıcaklık değişiminden
dolayı belirli bir miktarda tüy dökülmesi
doğal. Tüy dökülmesini tamamen
engelleyemeyiz. Ama, evcil
hayvanlarımızı özel fırçalarla fırçalayarak
ve açık havada gezdirerek biraz olsun
rahatlamalarını sağlayabiliriz.