Nar en güçlü antioksidanlardan ve kesinlikle güzellik vadediyor. Peeling’den kreme, duş jelinden şampuana her alanda kullanılıyor. Denemeye değer!

Eski çağlardan beri güzellik iksirlerinden biri olarak kabul edilen nar, antioksidan özelliği sayesinde serbest radikalleri nötralize ediyor ve bu da narı yaşlanma belirtileriyle savaşımızda güçlü bir yandaş yapıyor. Nar, cildin ve saçların ışıldamasını sağlıyor. Cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Cildin kolajen ve elastin üretimini artırarak sıkılaşmasını destekliyor. Özellikle nar çekirdeği yağı cildin hücre üretimini tetikliyor. Yorgun cildi canlandırıyor, sıkılaştırıyor ve kaybettiği enerjiyi geri veriyor.

