Özel Nivea bakımı sayesinde cilt, gerginlik ve kuruluğa neden olan soğuk havaya karşı kendini güvende hissediyor ve kışın keyfini çıkarıyor. Nivea
bakım kremleri, banyo dolabından ofis çekmecesine, arabadan çantaya kadar ihtiyaç duyulan her yerde cildin yardımına koşuyor.
Nivea’nın günlük nemlendirici bakım kremi Nivea
Soft, jojoba yağı ve E vitamini içeren özel formülüyle cildi besliyor, nemlendiriyor ve ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Günlük kullanım için ideal bir nemlendirici olan Nivea
Soft, çok hızlı emiliyor ve cildi anında yumuşatıyor. El, yüz ve vücut için kullanılabilen krem 24 saat nemlendirme sağlıyor.
Nivea Creme, dört mevsim olduğu gibi kışın da cildin en yakın arkadaşları arasında yer alıyor. Eucerit içeren eşsiz formülüyle, kuruyan, çatlayan ve hassaslaşan cildin kurtarıcısı Nivea Creme, cildi yoğun şekilde besliyor, ihtiyacı olan tüm bakım ve korumayı sağlıyor.
Tavsiye edilen tüketici fiyatları:
Nivea
Soft Krem 75 ml : 6,50 TL
100 ml : 6,90 TL
200 ml : 10,90 TL
300 ml : 14,50 TL
Nivea
Creme 30 ml : 3,50 TL
75 ml : 6,90 TL
150 ml : 9,50 TL
250 ml : 13,50 TL