Nivea, tüm cilde uygulanabilen çok amaçlı kremleriyle cildi yaklaşan kışa hazırlıyor.

Nivea

Nivea

Nivea

Nivea

Nivea





Özel Nivea bakımı sayesinde cilt, gerginlik ve kuruluğa neden olan soğuk havaya karşı kendini güvende hissediyor ve kışın keyfini çıkarıyor.bakım kremleri, banyo dolabından ofis çekmecesine, arabadan çantaya kadar ihtiyaç duyulan her yerde cildin yardımına koşuyor.Nivea’nın günlük nemlendirici bakım kremiSoft, jojoba yağı ve E vitamini içeren özel formülüyle cildi besliyor, nemlendiriyor ve ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Günlük kullanım için ideal bir nemlendirici olanSoft, çok hızlı emiliyor ve cildi anında yumuşatıyor. El, yüz ve vücut için kullanılabilen krem 24 saat nemlendirme sağlıyor.Nivea Creme, dört mevsim olduğu gibi kışın da cildin en yakın arkadaşları arasında yer alıyor. Eucerit içeren eşsiz formülüyle, kuruyan, çatlayan ve hassaslaşan cildin kurtarıcısı Nivea Creme, cildi yoğun şekilde besliyor, ihtiyacı olan tüm bakım ve korumayı sağlıyor.Soft Krem 75 ml : 6,50 TL100 ml : 6,90 TL200 ml : 10,90 TL300 ml : 14,50 TLCreme 30 ml : 3,50 TL75 ml : 6,90 TL150 ml : 9,50 TL250 ml : 13,50 TL