menu

close

menu

close

menu

close

Nivea ile nostalji zamanı

Nivea, tüm cilde uygulanabilen çok amaçlı kremleriyle cildi yaklaşan kışa hazırlıyor.
Özel Nivea bakımı sayesinde cilt, gerginlik ve kuruluğa neden olan soğuk havaya karşı kendini güvende hissediyor ve kışın keyfini çıkarıyor. Nivea bakım kremleri, banyo dolabından ofis çekmecesine, arabadan çantaya kadar ihtiyaç duyulan her yerde cildin yardımına koşuyor.

Nivea’nın günlük nemlendirici bakım kremi Nivea Soft, jojoba yağı ve E vitamini içeren özel formülüyle cildi besliyor, nemlendiriyor ve ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Günlük kullanım için ideal bir nemlendirici olan Nivea Soft, çok hızlı emiliyor ve cildi anında yumuşatıyor. El, yüz ve vücut için kullanılabilen krem 24 saat nemlendirme sağlıyor. 

Nivea Creme, dört mevsim olduğu gibi kışın da cildin en yakın arkadaşları arasında yer alıyor. Eucerit içeren eşsiz formülüyle, kuruyan, çatlayan ve hassaslaşan cildin kurtarıcısı Nivea Creme, cildi yoğun şekilde besliyor, ihtiyacı olan tüm bakım ve korumayı sağlıyor.

Tavsiye edilen tüketici fiyatları: 
Nivea Soft Krem   75 ml             :   6,50 TL
                            100 ml          :   6,90 TL
                            200 ml          : 10,90 TL
                            300 ml          : 14,50 TL

Nivea Creme   30 ml                  :  3,50 TL
                         75 ml               :  6,90 TL
                       150 ml               :  9,50 TL
                       250 ml               : 13,50 TL

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler