Nivea Creme’in benzersiz kokusu ve bakımı yeni Creme Care Yüz Temizleme Serisi’nde buluşuyor.

Nivea Creme’in formülüne ve ikonik kokusuna sahip yüz temizleme serisi, cilt bakımına özen gösterenlerin favori ürünü olmaya aday… Günlük makyajı, cilt üzerinde biriken kir ve yağı nazikçe temizleyen ürün, cildin ihtiyacı olan bakımı da yapıyor, nem dengesini koruyor. Suya dayanıklı maskarayı bile kolayca çıkaran ve tüm cilt tipleri tarafından kullanılabilen seri, makyaj temizleme mendilleri, temizleme sütü ve temizleme kreminden oluşuyor.

