Nivea'dan makyaj temizleme suyu

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Nivea Makyaj Temizleme Suyu, yüz ve göz makyajını tek adımda çıkarıyor.

Nivea Makyaj Temizleme Suyu, ovalamayı gerektirmeden cildi arındırıp temizliyor. Formülünde yer alan, temel yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin doğal bir antioksidan olan üzüm çekirdeği yağı, cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı koruyor. Onarıcı ve iyileştirici özelliğiyle tanınan dexpanthenol ise cildin yenilenmesini ve nemlenmesini sağlıyor. Kuruluk, gerginlik ve kızarıklık gibi gibi cilt problemlerini azaltmaya yardımcı olan, hassas ciltler için uygun Nivea Micellar Makyaj Temizleme Suyu, parfüm ve paraben içermiyor.

Fiyatı: 18,50 TL

