O da dişi, o da anne...

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İsmi Sarı Gelin. Bir dişi. Sıradan bir sokak kedisi!

Bir apartmanda doğurdu dört yavrusunu. Dişi olması, lohusa olması, dahası kanaması belli ki kafi değildi. Buz gibi betona atıldı. Kendine geldiğinde, önce bir evde, sonra bir pansiyonda gözlerini açtı. Veteriner Ferit Bey iyi bir insandı, ama AIDS diye bir kelimeden bahsediyordu. Sokak kedilerinde çok olurmuş, insanlara zarar vermeyen cinsten. Sarı Gelin ölüyordu. Ben geçen sene tanıştım Sarı’yla… Ona ismini veren komşusunun oturduğu beşinci kata çıkan; yemek için kapıyı patisiyle çalan meşhur kediydi o. Öyle duyarlı bir komşusu vardı ki, onu yavrularıyla kapı dışarı atanlara insanlık dersi vermiş, hatta evini açmıştı. Kanama artınca beni aradı, tuttuk pansiyona getirdik. Basit bir lohusalık değildi Sarı’nınki. Veteriner Ferit Sason, yaşadığı stresten aktif hale gelen bir hastalıktan şüphelenmişti. Testler yapıldı. AIDS’ti. Yavrularına yuva arayan dertli bir anneyi teselli etmek bana düştü. O anlattı, ben dinledim.



