İsmi Sarı Gelin. Bir dişi. Sıradan bir sokak kedisi!
Bir apartmanda doğurdu dört
yavrusunu. Dişi olması,
lohusa olması, dahası
kanaması belli ki kafi değildi.
Buz gibi betona atıldı.
Kendine geldiğinde, önce bir evde, sonra
bir pansiyonda gözlerini açtı. Veteriner
Ferit Bey iyi bir insandı, ama AIDS diye
bir kelimeden bahsediyordu. Sokak
kedilerinde çok olurmuş, insanlara zarar
vermeyen cinsten. Sarı Gelin ölüyordu.
Ben geçen sene tanıştım Sarı’yla… Ona
ismini veren komşusunun oturduğu
beşinci kata çıkan; yemek için kapıyı
patisiyle çalan meşhur kediydi o.
Öyle duyarlı bir komşusu vardı ki,
onu yavrularıyla kapı dışarı atanlara
insanlık dersi vermiş, hatta evini
açmıştı. Kanama artınca beni aradı,
tuttuk pansiyona getirdik. Basit bir
lohusalık değildi Sarı’nınki. Veteriner
Ferit Sason, yaşadığı stresten aktif hale
gelen bir hastalıktan şüphelenmişti.
Testler yapıldı. AIDS’ti. Yavrularına yuva
arayan dertli bir anneyi teselli etmek bana
düştü. O anlattı, ben dinledim.