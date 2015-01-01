Nivea, Nielsen’in 2015 yılında Batı Avrupa’daki 8 bini aşkın ürün üzerinde yaptığı değerlendirmenin sonucunda, Cellular Cilt Gençleştirme Serisi’yle, “Uluslararası Çığır Açan Yenilik Ödülü”nü aldı.

Konsantre serum, gündüz, gece ve göz kremlerinden oluşan Nivea Cellular Cilt Gençleştirme Serisi, cilt yaşlanmasına hücresel düzeyde etki ederek çözüm sunuyor. Yaşlanmaya başlayan hücrelerin genç hücreler gibi davranmasını sağlayan seri, hücre yenilenmesini tetikliyor. İçerdiği kısa-zincir hyaluronik asit cildin su tutma kapasitesini, manolya özü oksidatif strese karşı dayanıklılığını artırıyor. Kreatin ise hücrelerin enerji üretimini destekliyor. Böylece, cildin yenilenme hızı ve sıkılığında kanıtlanmış düzelme görülüyor; kırışıklar azalırken cilt sıkılaşıyor, tazeleniyor ve daha genç bir görünüm kazanıyor.



