Yaşınız kaç olursa olsun, ruhunuz gençse bu enerji cildinize de yansır. Tabii doğru zamanda doğru bakımları yaptığınız sürece...

New York Dermatoloji Grubu’nun kurucusu ve dünyaca ünlü yıldızların dermatoloğu Dr. David Colbert, Türk kadınlarına yaş gruplarına göre pırıl pırıl bir cilde sahip olmanın yollarını anlatıyor.



20'LER

CİLDİNİZİ KORUYUN

20’li yaşlarda ana hedefiniz cildinizi kırışıklıklara ve erken yaşlanmaya karşı korumak olmalı. Tam da yaz aylarındayken şunu unutmayın; yoğun güneşe maruz kalmaktan ve üst üste

bronzlaşmaktan uzak durmanız gerekiyor. Gün boyunca güneş ışınlarını pencerelerden ya da kıyafetlerinizin üstünden fark etmeden alıyorsunuz. Buna bir de dışarıdayken aldığınız ışınlar eklenince durum daha da kötü bir hale geliyor. Bu nedenle cildinize uygun ve güneşten koruyan bir nemlendirici günlük yaşamınızın bir parçası olmalı. Nemlendiricinin altına güneşten koruyucu etkileri nedeniyle ince bir tabaka C vitamini içerikli krem uygulayın.



30'LAR

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

30’lu yaşlarla birlikte ne yerseniz o olduğunuzu fark etmeye başlayacaksınız. Tükettiğiniz her gıda artık cildinize doğrudan etki edecek. Bundan böyle şeker ve işlenmiş gıda tüketimini bırakmanız gerekiyor. Öğünlerinize lahana, yoğurt, badem, yaban mersini, zeytinyağı ve beyaz balık etini eklerseniz sadece karın bölgesindeki sıkılaşmayı izlemekle kalmaz, cildinizin ışıldadığını da fark edersiniz. 30’uncu yaş gününüzü kutladıktan sonra artık sorunlu bölgelerinizde birkaç damla botoksu düşünmenin hiçbir sakıncası yok.



40'LAR

İNCE ÇİZGİLERİ MERCEK ALTINA ALIN

Ayda bir kez cildinizdeki ölü deriyi arındırıcı yöntemlere başvurun. Cildinizde oluşabilecek her türlü şekil ve renk değişikliğini önemseyin. Her yıl düzenli olarak cilt kanseri

açısından kontrollerinizi yaptırmaya başlayın. Her zamanki gibi fazla güneşten kaçının. Plajda 50+ koruma faktörü kullanın. Cilt bakımınıza uygun bir yüz yağını kullanmaya başlayın. Omuzlarda ve dekoltede oluşan kahverengi noktaları yok etmek için uygun yöntemleri araştırın. Güzel bir cildin kaynağı olan kolajen ve elastini artırmak için uygun bir nemlendirici kullanın.



50'LER

DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Haftada üç-beş kere Retinol A içerikli krem kullanın ve kızarıklıkları yok etmek için mutlaka altına bir tabaka anti inflamatuvar krem sürün. Her gün yüzünüze, boynunuza ve ellerinize 50 koruma faktörlü krem kullanın. Metabolizmanızdaki yavaşlama nedeniyle mutlaka diyetinizi değiştirin. Yüksek oranda früktoz alımından uzak durun. Enerjisi yüksek (kalorisi değil) sağlıklı gıdalar tüketin. Örneğin lahana, badem, balık, yoğurt, zeytinyağı... Her gün en az 20 dakika egzersiz yapın. Üç-dört saatte bir su (sıvı değil su) için. Haftada iki üç kere cildinizi ölü derilerden arındırın. Geceleri mutlaka güçlü bir gece kremi kullanın.



