Açık gözenekler ve parlayan ciltten şikayetçiyseniz, yeni Neutrogena Visibly Clear Pore&Shine serisi ile pürüzsüz bir cilt günü sizi bekliyor.





Neutrogena ®, etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Visibly Clear® ailesine, mandalina ve misket limonu içeren ve pürüzsüz bir cilt vadeden yeni cilt bakım ürünleri Neutrogena® Visibly Clear® Pore&Shine Serisini ekledi.Neutrogena® Visibly Clear® Pore&Shine Serisi yağlı cilde sahip ve parlamadan şikayet edenlerin gözdesi olacak. Ciltteki yağlanmayı gözle görülür oranda azaltan ve gözenekleri sıkılaştıran Neutrogena® Visibly Clear® Pore&Shine Serisi, Temizleme Jeli ve Peeling Jel’den oluşuyor ve içerdikleri taze mandalina ve misket limonu ile inanılmaz bir şekilde duyuları canlandırıp, cildin temizlenmesini sağlayor. Tıkalı gözenekleri derinlemesine temizleyerek cilde duru bir görünüm kazandıran Pore&Shine Temizleme Jeli, ciltteki sebumu %86 oranında azaltıyor. Cildi aşırı kurutmadan gün boyunca parlak görünmemesini sağlıyor ve günlük cilt bakım işlemini mis gibi kokusu ile bir zevke dönüştürüyor.Serinin diğer ürünü Pore&Shine Peeling Jel ise, içeriğindeki mikro tanecikler ve salistik asit sayesinde tıkalı gözenekleri derinlemesine temizliyor ve sıkılaştırıyor. Parlaklığı gözle görülür şekilde azaltan Visibly Clear® Pore&Shine Peeling Jel, ciltteki fazla sebumu anında %77 oranında azaltırken, cildi kurutmadan pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.Eczane, parfümeri ve zincir marketlerde bulabileceğiniz ürünlerin tavsiye edilen raf fiyatı: 14.90.-TL