Pürüzsüz ve aydınlık bir cilt için...

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Cilt dokusuyla muhteşem bir uyum sağlayan Visionnaire Krem; pürüzsüz, aydınlık ve dolgun bir cilt görünümü yaratıyor.

Yaşları kaç olursa olsun güzel görünme arzuları hep aynı kalan kadınlar için Lancôme, cilt kusursuzluğunda yeni bir dönem başlatıyor: Visionnaire Krem/İleri Düzey Çok Amaçlı Cilt Düzeltici Bakım... Cilt dokusuyla muhteşem bir uyum sağlayan Visionnaire Krem; pürüzsüz, aydınlık ve dolgun bir cilt görünümü yaratıyor. İçeriğinde yer alan güçlü moleküller LR2412 2% ve Hyalüronik Asit sayesinde uygulandığı andan itibaren cilt dokusunda yenilenmiş bir his bırakan bu krem, kendine güvenen ve doğal güzelliğini korkmadan ortaya çıkaran Lancôme kadınını baştan yaratıyor.

Tavsiye edilen satış fiyatı : 250 TL











