Sağlık ve güzellik: Dermokozmetik

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Üretim tekniği ve içeriğiyle kozmetik ürünlerden ayrılan “dermokozmetik” ürünler, yaşlanma etkileri, akne sorunu, saç dökülmesi, cilt tonu eşitsizliği, egzama, güneş lekeleri gibi cilt sorunlarının tedavisinde destek amaçlı kullanılıyor. Eczane raflarında karşınıza çıkan bu ürünler hakkında bilgi sahibi olmanız için kapsamlı bir dosya hazırladık.

Yazı: Deran Çetinsaraç / Pozitif



"Dermatoloji” ve “kozmetik” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan dermokozmetik, günümüzde yoğun ilgi görüyor. Nemlendiriciden göz bakım losyonuna, saç serumundan güneş kremine kadar pek çok ürünü artık içeriğine bakarak alıyoruz. Bir kadının hayatında etiket okuma alışkanlığının arttığı dönem genellikle hamilelik süreci olarak karşımıza çıkıyor. Üretim tekniği ve etki mekanizması açısından doktorların da tavsiye ettiği bu ürünler, çoğunlukla eczanelerde satışa sunuluyor. Bunun sebebi dermokozmetik ürünlerin cildin ihtiyacı olan etki mekanizmalarını içeriyor olması. Ayrıca, doğru yönlendirmenin de eczacılar tarafından yapılması gerekiyor.



CİLDE YARARLI ETKEN MADDELER

Dermokozmetikler, cilt problemlerinin azalmasına yardımcı olan insan vücudunda ve doğada doğal olarak bulunan etken maddeler içeriyor.

© A vitamini

© Alfa Hidroksi Asitleri AHA (meyve asitleri)

© Antioksidan

© Alfa lipoik asit

© Bitkisel kökenliler

© Peptit



YAŞLANMA HARiTANIZI ÇIKARIN

Güzel bir cilde sahip olmak için yolunuzu çizerken ailenizin tarihine uzun soluklu bir bakış yerinde bir karar olabilir. Çünkü eğer ailenizde ya da birkaç kuşak öncesinde cilt problemleri varsa, bunları bulmak ve en başından önlem almak akıllıca olr. Belki hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz. Bu durumda sadece güneşten koruyucu kremler ve nemlendirici de hiç yoktan iyidir. Nasıl görünmeyi seçtiğiniz kişisel bir karar. Eğer biraz açık renkli veya ince bir cildiniz varsa koyu renkli ve dolgun ciltlere göre üstünde biraz daha fazla çalışmanız gerekebilir.



