Sağlıkla ışıldayan bir cilt görünümü için cildi sadece nemlendirmek yetmez, derinlemesine beslemek de gerekir.

L’Oréal Paris, kadınların bebek gibi ışıl ışıl, yumuşacık bir cilde kavuşmaları için değerli yağların besleyici gücünü içeren yeni Mucizevi Yağ Besleyici Bakım Serisi’ni sunuyor. Mucizevi Yüz Bakım Yağı, %98 doğal kaynaklı içeriği ile cildinizi güzelleştirmek için yaratıldı. Ürün, %98 doğal kaynaklı içeriklerden, her biri farklı mucizevi etkilere sahip olan cilde özel 10 yağdan; Jojoba, Kuşburnu, mercanköşk, biberiye, sardunya, gül, papatya, portakal ve lavandin yağlarından oluşuyor ve aromatik kokusuyla eşsiz bir deneyim ile buluşturuyor.

