L’Oréal Paris, kadınların bebek gibi ışıl ışıl, yumuşacık bir cilde kavuşmaları için değerli yağların besleyici gücünü içeren yeni Mucizevi Yağ Besleyici Bakım Serisi’ni sunuyor. Mucizevi Yüz Bakım Yağı, %98 doğal kaynaklı içeriği ile cildinizi güzelleştirmek için yaratıldı. Ürün, %98 doğal kaynaklı içeriklerden, her biri farklı mucizevi etkilere sahip olan cilde özel 10 yağdan; Jojoba, Kuşburnu, mercanköşk, biberiye, sardunya, gül, papatya, portakal ve lavandin yağlarından oluşuyor ve aromatik kokusuyla eşsiz bir deneyim ile buluşturuyor.