Soğuk ve rüzgarlı hava,
yoğun iş temposu, stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluk, cilt sağlığını
olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alıyor. Yeni yıla yenilenmiş bir ciltle
girmenin yolu ise yaşam tarzı değişiklikleri ve modern cilt bakım
uygulamalarından geçiyor.
Memorial Wellness Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Makbule
Dündar, cilt bakımının mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılması
gerektiğinin altını çizerek, yeni yıl için farklı bakım önerilerinde bulundu.
Cilt lekelerinden
kurtulmak mümkün
İlerleyen yaşla birlikte
cilt kalitesi azalmakta ve lekeler ortaya çıkabilmektedir. Cilt sağlığının
yeteri kadar korunamaması nedeni ile güneş de cilt lekelerine zemin
hazırlamaktadır. Özellikle yaşlılığa ve güneş hasarına bağlı oluşan lekeler
lazer tedavisiyle rahatlıkla düzelebilmektedir. Cilt tipine uygun kimyasal
peelingler ve leke lazeri uygulamaları cilt lekelerinin giderilmesinde son
derece etkilidir.
Somon DNA’sı ile cilt
yaşlanmasını durdurabilirsiniz
Kış aylarında cildi
güçlendirmek adına yapılan somon DNA uygulaması yeni hücre oluşumuna fayda
sağlamaktadır. Somon DNA’sı ile yapılan uygulamalarla, yaşlanmanın kanıtı
olarak ortaya çıkan kırışıklıkların ve lekelerin önüne geçilebilir. Cildin
yaşlanmasını durduran etkisiyle ön plana çıkan Somon DNA’sı cildin nem
dengesini de sağlamaktadır.
C vitamini cildi
besliyor
Daha parlak bir cilt için
kış aylarında C vitamini içeren serumlar kullanılmalıdır. Renk açıcı özelliği
bulunan C vitaminli uygulamalar, yorgunluğunun atılması ve cildin enerjik bir
görünüme kavuşmasına da yardımcı olmaktadır. Kallojen sentezini artıran C vitamini,
cildin sıkılaşmasını ve elastikiyet kazanmasını sağlamaktadır.
'Elmas Tozlu Peeling' ile ciltte yıldız yağmuru etkisi
Mücevheratlar arasında
kadınların gözdesi olan elmasın, cilt sağlığının korunmasında da önemli
etkileri vardır. Zengin mineral içeriği sayesinde cildi dış etkenlere karşı
koruyan elmas, cildi güçlendirici özelliğinin yanında cilt yüzeyindeki ölü
tabakanın zararsız bir şekilde soyulmasını sağlamaktadır. Lekeli ve kalınlaşmış
tabakası soyulan cilt, bu sayede daha pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm
kazanmaktadır. Cilt yüzeyindeki ince çizgi ve kırışıklıkları azaltmaya da
faydası olan elmas, toparlayıcı ve sıkılaştırıcı etkiye sahiptir.
'Karbon Peeling ve
Mezolift' uygulamaları cildi gençleştiriyor
Karbon peeling uygulaması,
ciltteki gözeneklerin daralmasını sağlayarak ince kırışıklıkları azaltır.
Acısız ve ağrısız gerçekleştirilen karbon peeling uygulamasından sonra yüz daha
duru bir görünüme kavuşurken, kabuklanma ve yara oluşmadığı için sosyal hayat
kesintiye uğramamaktadır. Mezolift uygulaması sonrası ise cildin nem ihtiyacı
sağlanırken, çok daha parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Her iki
işlemin göstermiş olduğu gerdirme etkisi ile cilt yer çekimine karşı toparlanır.
'Heykeltıraş
dokunuşları' ile kırışıklıklar gideriliyor
Sculpture göz ve el
uygulamaları ile göz çevresindeki ve ellerdeki kırışıklardan kurtulmak mümkün
olabilmektedir. Skulpture göz uygulaması ile göz çevresinde oluşan
kırışıklıklar, göz çevresi morlukları, gözlerde oluşan yorgunluk izleri tedavi
edilmektedir. Skulpture El uygulaması ise hyaluronik asit enjeksiyonu ve
vitamin takviyesi ile nem dengesi sağlamaktadır. Bu sayede elde oluşan
kırışıklıklar giderilir.
Protein ağırlıklı
beslenme cilde iyi geliyor
Sağlıklı bir cilt için
doğru besinlerle dengeli beslenmek çok önemlidir. Özellikle protein ağırlıklı
beslenmek cilt için çok önemlidir. Süt ve süt ürünlerinin yanında yumurta, et,
taze meyve ve sebze tüketilmelidir. Kış aylarında havuç gibi beta karoten
içeren besinlerin tüketimi ihmal edilmemelidir. Cildin daha parlak ve sağlıklı
bir görünüm kazanması için A vitamini alınmalıdır. A vitamini ayrıca ciltteki
yağ salgısını da dengelemektedir. Enerjik bir cilt için kivi gibi C
vitamininden zengin olan meyveleri tüketmek gereklidir. Narın da cildi
yenilediği bilinmektedir. Cilt için aşı olarak da kullanılan somonun besin
olarak da tüketilmesi yararlı olacaktır. Hem sağlık için hem de nemli bir cilt
için günde 2-3 litre su tüketilmelidir.