Yaşam tarzı değişiklikleri ve modern cilt bakım uygulamaları ile sağlıklı ve bakımlı bir cilde sahip olmak mümkün.

Soğuk ve rüzgarlı hava, yoğun iş temposu, stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluk, cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alıyor. Yeni yıla yenilenmiş bir ciltle girmenin yolu ise yaşam tarzı değişiklikleri ve modern cilt bakım uygulamalarından geçiyor. Memorial Wellness Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Makbule Dündar, cilt bakımının mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, yeni yıl için farklı bakım önerilerinde bulundu.

Cilt lekelerinden kurtulmak mümkün

İlerleyen yaşla birlikte cilt kalitesi azalmakta ve lekeler ortaya çıkabilmektedir. Cilt sağlığının yeteri kadar korunamaması nedeni ile güneş de cilt lekelerine zemin hazırlamaktadır. Özellikle yaşlılığa ve güneş hasarına bağlı oluşan lekeler lazer tedavisiyle rahatlıkla düzelebilmektedir. Cilt tipine uygun kimyasal peelingler ve leke lazeri uygulamaları cilt lekelerinin giderilmesinde son derece etkilidir.

Somon DNA’sı ile cilt yaşlanmasını durdurabilirsiniz

Kış aylarında cildi güçlendirmek adına yapılan somon DNA uygulaması yeni hücre oluşumuna fayda sağlamaktadır. Somon DNA’sı ile yapılan uygulamalarla, yaşlanmanın kanıtı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların ve lekelerin önüne geçilebilir. Cildin yaşlanmasını durduran etkisiyle ön plana çıkan Somon DNA’sı cildin nem dengesini de sağlamaktadır.

C vitamini cildi besliyor

Daha parlak bir cilt için kış aylarında C vitamini içeren serumlar kullanılmalıdır. Renk açıcı özelliği bulunan C vitaminli uygulamalar, yorgunluğunun atılması ve cildin enerjik bir görünüme kavuşmasına da yardımcı olmaktadır. Kallojen sentezini artıran C vitamini, cildin sıkılaşmasını ve elastikiyet kazanmasını sağlamaktadır.

'Elmas Tozlu Peeling' ile ciltte yıldız yağmuru etkisi

Mücevheratlar arasında kadınların gözdesi olan elmasın, cilt sağlığının korunmasında da önemli etkileri vardır. Zengin mineral içeriği sayesinde cildi dış etkenlere karşı koruyan elmas, cildi güçlendirici özelliğinin yanında cilt yüzeyindeki ölü tabakanın zararsız bir şekilde soyulmasını sağlamaktadır. Lekeli ve kalınlaşmış tabakası soyulan cilt, bu sayede daha pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm kazanmaktadır. Cilt yüzeyindeki ince çizgi ve kırışıklıkları azaltmaya da faydası olan elmas, toparlayıcı ve sıkılaştırıcı etkiye sahiptir.

'Karbon Peeling ve Mezolift' uygulamaları cildi gençleştiriyor

Karbon peeling uygulaması, ciltteki gözeneklerin daralmasını sağlayarak ince kırışıklıkları azaltır. Acısız ve ağrısız gerçekleştirilen karbon peeling uygulamasından sonra yüz daha duru bir görünüme kavuşurken, kabuklanma ve yara oluşmadığı için sosyal hayat kesintiye uğramamaktadır. Mezolift uygulaması sonrası ise cildin nem ihtiyacı sağlanırken, çok daha parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Her iki işlemin göstermiş olduğu gerdirme etkisi ile cilt yer çekimine karşı toparlanır.

'Heykeltıraş dokunuşları' ile kırışıklıklar gideriliyor

Sculpture göz ve el uygulamaları ile göz çevresindeki ve ellerdeki kırışıklardan kurtulmak mümkün olabilmektedir. Skulpture göz uygulaması ile göz çevresinde oluşan kırışıklıklar, göz çevresi morlukları, gözlerde oluşan yorgunluk izleri tedavi edilmektedir. Skulpture El uygulaması ise hyaluronik asit enjeksiyonu ve vitamin takviyesi ile nem dengesi sağlamaktadır. Bu sayede elde oluşan kırışıklıklar giderilir.

Protein ağırlıklı beslenme cilde iyi geliyor

Sağlıklı bir cilt için doğru besinlerle dengeli beslenmek çok önemlidir. Özellikle protein ağırlıklı beslenmek cilt için çok önemlidir. Süt ve süt ürünlerinin yanında yumurta, et, taze meyve ve sebze tüketilmelidir. Kış aylarında havuç gibi beta karoten içeren besinlerin tüketimi ihmal edilmemelidir. Cildin daha parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanması için A vitamini alınmalıdır. A vitamini ayrıca ciltteki yağ salgısını da dengelemektedir. Enerjik bir cilt için kivi gibi C vitamininden zengin olan meyveleri tüketmek gereklidir. Narın da cildi yenilediği bilinmektedir. Cilt için aşı olarak da kullanılan somonun besin olarak da tüketilmesi yararlı olacaktır. Hem sağlık için hem de nemli bir cilt için günde 2-3 litre su tüketilmelidir.