Hem güneş ışınlarından korunmak hem de sağlıklı bir şekilde bronzlaşmak istemez misiniz?

Tatil planları yapan ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak isteyenler, Nivea Sun Koruma & Bronzluk serisiyle hem bronz bir tene sahip olma hem de güneşin zararlı ışınlarından korunma fırsatını yakalıyor. Özel formülü, cildin melanin üretimini aktive ederek, cildin doğal bronzlaşma sürecini hızlandırıyor. Yüksek koruma faktörlü seri, dermatolojik olarak test edilmiş suya dayanıklı içeriğiyle, cildin zarar görmesini engelleyerek sağlıklı bir şekilde bronzlaşmayı sağlıyor.





Güneş ışınları hakkında bilinmesi gerekenler

Güneş ışınları dünyaya 3 yoldan; doğrudan, yansıyarak ve dağılarak ulaşıyor. İnsan cildine doğrudan ve yansıyarak etki eden güneş ışınları belirli bir süre için faydalı olmakla birlikte, fazla maruz kalındığında, zararlı UVA ve UVB ışınları zaman içinde sağlığı olumsuz etkiliyor.

Yansıyan ışınlarla ilgili yapılan çalışmalara göre:

Deniz suyunun yarım metre altına ultraviyole ışınlarının %40’ı ulaşıyor,

Kum ultraviyole ışınlarının %25’ini, kar ise %90’ını yansıtıyor,

Gölgede bulunmak yeterli koruma sağlamıyor,

En iyi şartlarda bile gölge ultraviyole ışınlarının ancak %50’sini engelliyor.

Güneşten tamamen kaçmak yerine, en iyi şekilde korunmanın bilincine varmak gerekiyor. Bu nedenle güneş korunmasıyla erken yaşta tanışmak büyük önem taşıyor.