Sağlıklı cildin altın kuralı: Doğru bakım

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Güzel bir cilt için günlük cilt bakımından asla vazgeçmeyin!

Dermatologlara en çok sorulan sorular, “cildime nasıl bakmalıyım, neyle temizlemeliyim ve hangi kremleri kullanmalıyım?” En çok merak edilen bu soruları Medicana Konya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selda Yıldırım cevapladı.



Yıldırım, cilt bakımında en önemli noktanın temizlik olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Cilt temizliği sağlık açısından önemli olduğu kadar doğal güzelliğin de vazgeçilmez bir şartıdır. Cildimizi temizlemediğimiz takdirde, gözeneklerde kir ve yağ birikir. Bu birikimler kısa süre içinde sivilce ve siyah noktalara; uzun vadede ise lekelenme ve cilt yaşlanmasına neden olur. Oysaki gündelik hayatınızda cildinize ayıracağınız sadece birkaç dakika size, sağlıklı ve güzel bir cilt görünümü olarak geri dönecektir.İçeriğinden, doğallığından ya da kalitesinden daha önceliklisi, yüzünüzü doğru bir şekilde temizlemenizdir. Unutmayın ki yüzümüz cildimizin en hassas bölgelerinden biridir. Bu nedenle yüz temizleme işlemini çok bastırmadan ve tahriş etmeyecek şekilde nazikçe yapmak çok önemlidir. Temizleme ürününü parmak uçlarınızı kullanarak dairesel hareketlerle ve çeneden başlayarak yukarı doğru uygulamanız en sağlıklısıdır."



Ne kadar sıklıkla temizlemeli?

Cildin temizlenmenin sıklığı da önemli. Yıldırım, temizlenme işleminin sabah ve akşam olmak üzere iki kere yapılması gerekiğini belirtiyor. Sabah uyandığınızda geceleri biriken sebum (yağ) ve atıklardan; akşam ise gün içinde ciltte biriken kir, toz ve makyajdan arındırmak için yüzünüzü temizlemelisiniz.



Cildimizi neyle, hangi ürünle temizlemeliyiz?

Gündelik hayatta sıklıkla ellerin temizliği için kullanılan kalıp ya da sıvı sabunların ph değeri yüksektir. Ayrıca bu sabunlar boya maddesi ve yüksek konsantrasyonda esans içerebildiği için yüz temizliğinde tercih edilmemelidir. Çünkü bu tür sabunlar hassas olan yüz derisini kurutur. Ancak yüz için özel olarak üretilmiş nemlendirici içeren ve PH’ları yüz derisinin yapısına uygun olarak ayarlanan sabunlar kullanılabilir. Bu noktada en doğrusu cildi çok kuru ve hassas olan kişilerin temizleyici losyonlar ile yağlı cilde sahip olanların ise daha kurutucu olan temizleme jelleri ile yüzlerini yıkamalarıdır.

Temizleme ürünü kullandıktan sonra hala ciltte kalan kir artıkları olabilir. Bunları uzaklaştırmak için tonik kullanılarak temizleme işlemi bitirilmelidir. Bunun için tonik makyaj pedi ya da pamuk üzerine birkaç damla damlatılmalı; uygulama yine yüzün alt kısmından başlanarak yumuşak hareketlerle yukarıya doğru tüm yüze olmalıdır. Bu şekilde uygulanan tonik aynı zamanda cilde berraklık ve yumuşaklık kazandırır; gözenekleri sıkılaştırır. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta her cilde her toniğin uygun olmadığıdır. Örneğin alkol bazlı tonikler kuru ciltler için uygun değilken; içerisinde salisilik asit barındıran tonikler yağlı ciltler için mükemmel bir dengeleyici olabilir.

