Sıra dışı bir spa deneyimi için çok uzaklara gitmenize gerek yok... Aradığınız huzur çok yakınınızda...

Nişantaşı'nda bulunan St. Regis İstanbul Iridium SPA, su seslerinin eşlik ettiği görkemli ve huzurlu ambiyansı, ayrıcalıklı hamam bakımları, vücut ve cilt uygulamalarının yanı sıra masaj çeşitleriyle de şehrin en dinlendirici tınısını yakalıyor.

Macaristan üzerinden Hindistan'a yolculuk...

Yedi terapi suiti, sauna ve buhar odaları ve farklı büyüklüklerdeki üç dinlenme havuzu bulunan Iridium SPA, 5 bin yıl önce Hindistan’da geliştirilen ve Ayurveda ilkelerine bağlı kalarak üretilen Sundãri ve Macaristan'ın şifalı termal sularıyla hazırlanan Omorovicza gibi ürünleriyle sunduğu özel bakımlarla beraber çay ritüelleriyle de geçmişin sırlarını günümüze taşıyor. Yoğun iş temposuna ara vermek ve kendinizi şımartmak istiyorsanız Mineral Taş Masajı, geleneksel Hint Baş Masajı, kas ağrılarını gideren Derin Kas Masajını deneyebilirsiniz. Masaj tutkunlarını kış yorgunluğundan arındıran, bedenin yaşamsal enerjisini uyararak ‘’prana’’ akışını yenileyen Abhyanga By Sundari Masajı ise en cezbedici masajlar arasında yer alıyor.



