Her bahar, her yaz aynı kabusu görmeye başlıyoruz.
1. Selülit bir hastalık değildir.
Her ne kadar bazı tıp
uzmanları televizyonlara,
dergilere çıkıp selüliti çağın
vebası yerine koyup saatler
süren yorumlar yapsalar da
aslında selülit hastalık olarak
nitelendirilemez.
Selülit bir dolaşım bozukluğu ve sadece
sanal bir sorun. Tamamen kozmetik
sektörünün yarattığı bir güzellik silahı. Tabii
kozmetik sektörünün açtığı yolda magazin
sektörü de tam gaz ilerlemekte. Bir düşünün
selülit diye bir kavram olmasa, magazin
dergileri sayfalarını ne ile dolduracak;
‘güzelliğini selülitleri gölgede bıraktı!’ tarzı
haberler yapmayınca ne yapacaklar? Ama
magazinciler bir türlü kabul etmek istemese
ve her bikinili gördükleri ünlüde yeni bir şok
geçirse de itiraf ediyoruz, selülit az veya çok
tüm kadınlarda var.