Selülit sever sevgililer

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Her bahar, her yaz aynı kabusu görmeye başlıyoruz.

1. Selülit bir hastalık değildir.

Her ne kadar bazı tıp uzmanları televizyonlara, dergilere çıkıp selüliti çağın vebası yerine koyup saatler süren yorumlar yapsalar da aslında selülit hastalık olarak nitelendirilemez.



Selülit bir dolaşım bozukluğu ve sadece sanal bir sorun. Tamamen kozmetik sektörünün yarattığı bir güzellik silahı. Tabii kozmetik sektörünün açtığı yolda magazin sektörü de tam gaz ilerlemekte. Bir düşünün selülit diye bir kavram olmasa, magazin dergileri sayfalarını ne ile dolduracak; ‘güzelliğini selülitleri gölgede bıraktı!’ tarzı haberler yapmayınca ne yapacaklar? Ama magazinciler bir türlü kabul etmek istemese ve her bikinili gördükleri ünlüde yeni bir şok geçirse de itiraf ediyoruz, selülit az veya çok tüm kadınlarda var.



