Selülit ütülemekle geçmez!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Havalar ısındı diye sevinememenizin tek nedeni, selülitleriniz mi? Öylese bu yazıyı kaçırmayın!

•Yazı: Nilgün Yıldız/Formsante



BESLENMEYE DİKKAT

Zararlı yiyeceklerin hepsi selülitin yakını! Bu nedenle selülit problem yaşıyorsanız, beslenmenize her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz!

• Yüsek yağ içeren yiyecekleri gördüğünüz anda kaçmalısınız. Genel yağ tüketimini azaltmalı ve günlük kalori alımını sınırlamalısınız. Fast food tarzı beslenmekten kesinlikle kaçınmalı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

• Alkol ve sigaradan uzak durumalısınız.

• Tuz selülit oluşumuna da neden oluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca tuzdan uzak durmalısınız.

• Su oranı yüksek gıdaları bol bol tüketmelisiniz. Bu ürünler arasında kavun, karpuz, üzüm ve marul bulunuyor. Su oranı yüksek olan bu besinler, selülit görünümüne karşı vücudu destekliyor.

• Balık ve balık yağının elastikiyeti artırıcı özelliği bulunduğu için bol bol tüketilmesinde yarar var.

• Makarna, beyaz ekmek, pirinç ve şekerli gıdalar kanda insülin seviyesinde dalgalanmalara neden olduğu için vücut yağ tutabiliyor. Bu nedenle tam tahıllı ürünler tüketmeye özen göstermelisiniz.

• Avokadonun içeriğindeki A vitamini ve vücuda dost yağ asidi vücudun yağ yakımını kolaylaştırıyor.

• Düşük yağlı veya yağsız süt ürünleri yüksek kalsiyum içerikleri sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor.

