Selülitle savaş zamanı

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Özge Ulusoy'dan selülitle savaş için öneriler...

Kadınların ezeli düşmanı selülitle mücadelesi bitecek gibi değil. Nasıl bitsin, vücudumuzdaki östrojen hormonunun tetiklediği bir sorun! Yani aslında her kadında, o kusursuz görünen modellerde bile selülit var... Özge Ulusoy, bu nedenle kadınların selülit gerçeğiyle barışmalarını öneriyor. Ancak belirttiği gibi, selülitle savaşmak, geciktirmek ve en aza indirmek de elimizde! İşte ünlü modelin uyguladığı öneriler...



• Gün içinde bol su tüketmeyi unutmayın. Ben günde 2 litre su mutlaka içiyorum. Su içmek aklınıza gelmiyorsa, benim gibi yanınızda su şişesiyle gezin. Birileri size ‘Ne içersiniz?’ diye sorduğunda suyu tercih edin.

• Tuzu hayatınızdan çıkarın. Günde 0.5 gramdan fazla tuz kullanmayın. Onun yerine baharat ve limona yönelin.

• Vitamin alın. A ve E vitaminleri deriyi pürüzsüzleştirir, magnezyum metabolizmayı hızlandırır, silisyum ve fosfor dokuları güçlendirir. Yalnız bu vitaminleri kullanmadan önce bir doktora danışmanız gerektiğini unutmayın.

• Alkol ve nikotinden kaçının.

• Asitli içecekler, boyalı yiyecek-içecekler ve abur cuburdan uzak durun.

• Vücudunuzdaki fazla suyu atmak için maydanoz, kereviz, turp ve çilek yiyin.

• Şekerden ve yapay tatlandırıcılardan mümkün olduğunca uzak durun.

• Fosfor, dokuları güçlendirdiği için haftada iki defa balık tüketmeye çalışın.

• Bol yürüyüş ve sporun da selülitlerinizin azalmasında etkili olacağını unutmayın.



