Yaz mevsiminin provası bahar ayları, sadece kışlık giysilerle değil, selülitlerle de vedalaşmanın tam zamanı…





Cilt bakımı uzmanı Nivea, selülitlerinden kurtulmak, yazı sıkı ve pürüzsüz bir ciltle, daha mutlu karşılamak isteyen kadınlara müjdeli bir hatırlatma yapıyor. Nivea Q10 Selülit Kremi, düzenli kullanıldığında masaja dahi gerek olmadan, kadınları selülitlerden hızla kurtarıyor. Koenzim Q10, L-karnitin ve lotus çiçeği özü içeren güçlü formülüyle, hücredeki enerji üretimini hızlandıran krem, yağ asitlerinin enerjiye dönüşmesini destekliyor. Kanıtlanmış sonuçlara göre*, 2 hafta içerisinde cildi sıkılaştırmaya başlayan krem, 3 hafta içinde selülit görünümünü gözle görülür derecede azaltıyor.Daha az zamanı, daha yoğun bir çözüme ihtiyacı olanlar için ise 10 günde etkinlik gösteren bir serum formu da bulunuyor. Nivea Q10 Selülit Serumu, 10 kat konsantre L-karnitin içeren formülüyle, yalnızca 10 günde, selülitlerde azalma, ciltte sıkılaşma sağlıyor.Fiyat:Nivea Q10 Selülit Kremi: 42,50 TLNivea Q10 Selülit Serumu: 42,50 TL