Lady Sauna Spa'da Sevgililer Günü fırsatları sizi bekliyor...





Hayatın içinde iş temposundan sosyal yaşamın koşturmacasına kadar her gün kendini bir diğer güne bağlarken hem arınmak hem de hayatınıza motivasyon kazandırmak için Yeşilköy Lady Sauna Spa’ya davetlisiniz! Lady Sauna Spa merkezi siz bayanlara özel, terapist ve uzman estetisyen kadrosu ile ruhunuzu stresten arındırmanın yanı sıra bedeninizi dinlendirmek için de mükemmel bir adres. Yeniden pozitif enerji depolamak hayatı dolu dolu yaşamak için sevdiğiniz arkadaşlarınızı da yanınıza alın ve sadece bayanlara özelbu fırsatı kaçırmayın! İstanbul’un en lüks bakım merkezlerinden Lady Sauna Spa’da hem masaj yaptırarak rahatlayacak hem de hamam, sauna ve şok havuzu kullanımı ile kendinizi yenileyeceksiniz. Rahatlamak ve relax olmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi relax masajı ile günün tüm yorgunluğunu, stresini atacak ve rahatlayacaksınız. Sauna ve hamam kullanımı ile vücut kaslarınızı gevşetecek, sonrasına şok havuzunda gevşeyen kaslarınızı tekrar harekete geçirecek ve sıkılaştıracaksınız.Uzman Estetisyen ve Lady Sauna Spa Genel Müdürü Arzu Hersek'in yönetiminde sorunlarınıza uygun tedavi yöntemleri çözümler bulunurken, güzelliğinize güzellik katılacak ve kendinizi bir “Lady” gibi hissedeceksiniz.Lady Sauna Spa’da Sevgililer Gününe Özel Vip Paketi ile sauna, fin hamamı, Türk hamamında kese ve köpük masajı, kirpik perması ve boyası, komple sir ağda, kaş şekillendirme ve makyaj uygulaması 390-TL yerine 250-TL. Bu fiyatlar 14-28 Şubat tarihleri arasında geçerlidir.