Yaz sıcaklarında sevimli dostunuz için yapmanız gereken ekstra bazı şeyler var!
* Kediler tüy değişim döneminde
olduğu için, haftada en az 3 gün
uygun bir tarakla taramak gerekiyor.
* Köpeklerde tıraşa uygun ırkların tıraş
edilmesi, oluşabilecek cilt problemlerini
minimuma indirirken, köpeklerin rahatlamasını da sağlıyor.
* Özellikle dışarıda yaşayan
hayvanlar için taze su dolu kapları sokaklara bırakmak çok önemli.
* Havaların ısınmasıyla dış parazit
denilen (bit-pire-kene) popülasyon
ve kontimasyonu artacağından
veteriner hekiminizin öngördüğü uygun
bir damla ile dış parazit ilaçlamasını
düzgün yaptırın.