Sıcak havada bakımları nasıl olmalı?

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Yaz sıcaklarında sevimli dostunuz için yapmanız gereken ekstra bazı şeyler var!

* Kediler tüy değişim döneminde olduğu için, haftada en az 3 gün uygun bir tarakla taramak gerekiyor.

* Köpeklerde tıraşa uygun ırkların tıraş edilmesi, oluşabilecek cilt problemlerini minimuma indirirken, köpeklerin rahatlamasını da sağlıyor.

* Özellikle dışarıda yaşayan hayvanlar için taze su dolu kapları sokaklara bırakmak çok önemli.

* Havaların ısınmasıyla dış parazit denilen (bit-pire-kene) popülasyon ve kontimasyonu artacağından veteriner hekiminizin öngördüğü uygun bir damla ile dış parazit ilaçlamasını düzgün yaptırın.



