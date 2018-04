Sıkı bacaklar için

Bacaklardaki varis ve şişlik problemleri için...

Formülü, at kestanesinin etkileri ile güçlendirilen Gehwol Bacak Balsamı, sıkılaştırıcı özelliği ile varis ve şişlik gibi birçok cilt sorununun çözümüne de yardımcı oluyor.



At kestanesi ile daha sıkı bacaklar...

At kestanesinden elde edilen allantoin, Gehwol Bacak Balsamı ile bacaklarda sıkılaştırıcı etki yaratıyor. At kestanesi, aynı zamanda doğal bir damar büzücü olduğu için bacaklarda görünür hale gelen damarların yok olmasına yardımcı oluyor. Özellikle bacaklardaki varislerde dolaşımı düzenleyici ve ağrıları dindirici etki gösteriyor.



Varis ve damar çatlaklarına bitki özlü çözüm...

İçeriğindeki Hamamelis (Witch Hazel) özünde bulunan flavonoidler ile bacaktaki damarların dayanıklılığını artırıyor ve P vitamini özelliği ile de derinin altında çatlayan kılcalların geçirgenliğini azaltıyor. Venotonik etkileri olan tanenler sayesinde ise damarların büzülmesini sağlayarak şiş bacakların, varislerin ve damar çatlaklarının iyileşmesine yardımcı oluyor.



Bacaklarda güzel ve pürüzsüz görünüm...

Gehwol Bacak Balsamı ile yapacağınız masajlar hamilelik döneminde de bacakların şişmesi şeklinde hissedilen rahatsızlıkları kan akışını harekete geçirerek ferahlatıyor. Hafifletici içeriğindeki bisabolol ve pantenol ile ayak derisinin esnekliğini, pürüzsüzlüğünü ve yumuşaklığını geri kazanmasına yardımcı oluyor. İçerdiği sarıpapatya özü ile cilt lekelerine ve kızarıklara karşı iyileştirici etki de gösteriyor.