Sıkı bir cilt için

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Bliss’in sıkılaştırıcı ve dolgunlaştırıcı serumu ile cildiniz yenilenip tazelenecek!

Biz kadınların kabusu ilerleyen yaşlarla birlikte cildimizde ortaya çıkan sıkılaşma ve dolgunluk kaybı maalesef. Bliss’in sıkılaştırıcı ve dolgunlaştırıcı serumu Firm Baby Firm işte

tam bu problem için çözüm sunuyor.



Ürünün en önemli özelliği içeriğinde yüzde 99 aktif içerikler yüzde sıfır su bulunması. Bu sayede çok hızlı sonuç veriyor. İçeriğinde bulunan beş patentli teknoloji, gardenya sapı hücresi, peptitler, aloe vera sayesinde sıkılaşmaya hazır olun!



Bliss firm baby firm toparlayıcı ve sıkılaştırıcı serum, TL 290 (Sadece yetkili eczanelerde)



