Sivilce ve siyah nokta süpürgesi

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Yazın ritmi cildinizi yormasın! ClearCalm 3 Restoring Mask ile kontrolü elinize alın!

Yazın yüksek sıcaklıkların, güneşin altında geçirilen yoğun saatlerin, geç sonlanan gecelerin ve uzun seyahatlerin yan etkisi, ciltte doruk noktasına ulaşan yağlanma doğrultusunda sivilce&siyah nokta oluşumu için sağlanan bu mükemmel zemine ve öğleden sonrası T-bölgesi parlaklığına REN Fransız Kaolin kilinin derinlemesine arındırıcı ve detoksifiye edici gücünden yararlanarak etki ediyor.



Akne, sivilce ve siyah nokta önleyici, etkilerini onarıcı, antibakteriyel ve antimikrobiyal etkili bir maske olan ClearCalm 3 Clarity Restoring Mask içeriğinde bulunan Fransız Kaolin kili ile fazla yağı, kirleri ve ölü hücreyi gidererek cildi detoksifiye ederken, Japon Meyan kökü özütü ile 5-a redüktaz enziminin aktivitesini azaltarak sebum akışını hafifletip sivilce oluşumunu engelliyor.



Çok akneli olmayan ama siyah nokta oluşumuna yatkın ciltler de, kil içerikli ClearCalm 3 Clarity Restoring Mask ile derinlemesine arındırılarak pürüzsüz ve eşit tonlanmış bir görünüme kavuşuyor.