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Sivilce ve siyah nokta süpürgesi

Yazın ritmi cildinizi yormasın! ClearCalm 3 Restoring Mask ile kontrolü elinize alın!
Yazın yüksek sıcaklıkların, güneşin altında geçirilen yoğun saatlerin,  geç sonlanan gecelerin ve uzun seyahatlerin yan etkisi, ciltte doruk noktasına ulaşan yağlanma doğrultusunda sivilce&siyah nokta oluşumu için sağlanan bu mükemmel zemine ve öğleden sonrası T-bölgesi parlaklığına REN  Fransız Kaolin kilinin  derinlemesine arındırıcı ve detoksifiye edici gücünden yararlanarak  etki ediyor. 

Akne, sivilce ve siyah nokta önleyici, etkilerini onarıcı,  antibakteriyel ve antimikrobiyal etkili bir maske olan ClearCalm 3 Clarity Restoring Mask  içeriğinde bulunan Fransız Kaolin kili ile fazla yağı, kirleri ve ölü hücreyi gidererek cildi detoksifiye ederken,   Japon Meyan kökü özütü ile 5-a redüktaz enziminin aktivitesini azaltarak sebum akışını hafifletip sivilce oluşumunu engelliyor.  

Çok akneli olmayan ama siyah nokta oluşumuna yatkın ciltler de,  kil içerikli ClearCalm 3 Clarity Restoring Mask  ile derinlemesine arındırılarak pürüzsüz ve eşit tonlanmış bir görünüme kavuşuyor.
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