İşte sevimli dostunuzu gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz birkaç adres...
Wof Wof Dog Hotel
Wof Wof Dog Hotel’de hayvanlar kafessiz sistemde kendisine özel koltukta 24 saat
boyunca özel bakıcı gözetimiyle ağırlanıyor. Beş dönümlük bir arazi içinde yer
alan otelde, köpeklerin tasmaları otelin kapısından girdikleri an çıkarılıyor. Rahat
ve özgür yaşayabilmeleri için kamera sistemi de bulunmuyor. Uyumaları için
ne kafesler ne de küçücük beton zeminli karanlık bölmeler var. Müzik çalınan,
televizyon yayını yapılan odalarda, yastık ve yataklarda uyuyorlar. Eğer köpeğiniz
başka köpeklerle aynı ortamı paylaşmayı sevmiyorsa ayrı bir oda da veriliyor. Adres: Ulupelit Köyü No:104 Şile-İstanbul Tel: (0216) 736 51 66