Sokak hayvanlarını sahiplenin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sokaktaki bir hayvanı sahiplenip evimizde bakamaz mıyız?

Hayvan sahibi olmak deyince, çoğumuzun aklına pet shop’lar geliyor. Genellikle iyi cins kedi ya da köpek almak istiyor, o yüzden de buralara yüksek miktarda ücretler ödüyoruz. Elbette ki tercih meselesi ama, peki ya sokaktan bir hayvan sahiplensek ve ona evimizde baksak ne olur? Daha mı az zeki çıkarlar yoksa görünüşleri daha mı çirkindir? Uzmanlar, istenildiği takdirde sokaktaki bir hayvanın da sahiplenebileceğini söylüyorlar. “Ancak alacağınız hayvanı veterinere götürmeli, sağlığı ve huyu konusunda bilgi edinmelisiniz” diye de ekliyorlar.



