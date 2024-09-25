Sonbahar için 10 temel cilt bakımı ipuçları
Mevsimler değiştiğinde, cilt bakım rutininiz de değişmelidir. Bu sonbahar cilt bakımı ipuçları cildinizin yazdan sonbahara geçişine yardımcı olacaktır.
Mevsim yazdan sonbahara geçerken cildinizin de değiştiğini fark edebilirsiniz. Yazdan sonbahara geçişi cildiniz kadar pürüzsüz hale getirmek için bu sonbahar cilt bakımı ipuçlarını göz önünde bulundurun.
Thegoodfaceprojectten aktardığımız habere göre mevsimler değiştiğinde, etrafımızdaki ortam da değişir. Cilt yeni iklim koşullarına uyum sağlamalıdır, ancak bu sonbahar cilt bakımı ipuçlarıyla özetlenen bir sonbahar cilt bakımı rutini uygulayarak işini biraz daha kolaylaştırabilirsiniz.
Sonbahar Havası Cilt Sağlığınızı Nasıl Etkiler?
Sonbahar havası yaşadığınız yere göre farklılık gösterir. Çöl iklimlerinde yaşayanlar için sonbahar esasen yazın biraz daha serin bir versiyonudur. Kutup iklimlerinde yaşayanlar için sonbahar kışın biraz daha sıcak bir versiyonudur. Nerede yaşıyor olursanız olun, sonbahar ayları genellikle yazdan daha serin ve kurudur. Ayrıca sert kış aylarına bir adım daha yakındır, bu nedenle cilde biraz ekstra bakım yapmak için mükemmel zamandır.
Sonbahar havasının cildinize olan etkilerinden bazıları şunlardır:
- Soğuk hava, cildin kurumaya ve susuz kalmaya yatkınlığını artırır.
- Rüzgar ve yağmur gibi hava koşulları hassas ve tepkisel cildi daha da kötüleştirir. Cilt daha fazla tahriş, kızarıklık ve iltihaplanma yaşayabilir.
- Daha soğuk aylarda güneş kremi kullanmanıza gerek olmadığı efsanesi, güneş yanığı ve güneşe maruz kalmanın diğer zararlı etkilerinin riskini artırabilir.
- Düşük nem seviyeleri egzama gibi cilt rahatsızlıklarını kötüleştirebilir
- Kuru hava, cildin daha fazla sebum üretmesi anlamına gelir ve bu da daha fazla sivilceye yol açar.
Sonbahar İçin 10 Temel Cilt Bakımı İpucu
1. Daha Fazla Su İçin
Sonbahar havası tahmin edilemez olabilir. Yağmur yağacak mı? Güneş parlıyor mu? Rüzgarlı mı? Kesin olan bir şey var: Yaz yerini sonbahara bırakırken cildinizin alabileceği kadar neme ihtiyacı var.
Sıcaklık ve nem seviyeleri kademeli olarak azaldıkça cildinizin nem içeriği de azalır. Bu, rahatsız edici kuruluğa yol açabilir. Cildiniz giderek kurudukça, telafi etmek için aşırı sebum üretir. Bu da sivilcelere yol açar.
Cildinizi içten dışa nemlendirerek kuruluğu ve sivilceleri önleyin. Bu, daha fazla su içmek, nemlendirici yiyecekler tüketmek, bir nemlendiriciye yatırım yapmak ve nemlendirici serumlar ve nemlendiriciler kullanmak anlamına gelir.
2. Hafif Nemlendiricileri Kalın Kremlerle Değiştirin
Sonbahar ayları yaklaşırken, nemlendirme sağlayan ancak aynı zamanda cilt ile çevre arasında bir bariyer görevi gören kalın bir yüz kremine geçme zamanı.
Yumuşatıcı ve kapatıcı içeriklerle yakın olmanın zamanı geldi. Healthline'a göre yumuşatıcılar cildi yumuşatır ve kuruluğa ve pürüzlülüğe daha az eğilimli hale getirir. Yumuşatıcılara örnek olarak Mineral Yağı, Shea Yağı, Petrol, Seramidler ve Yağ Asitleri verilebilir.