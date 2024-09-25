Sonbahar için 10 temel cilt bakımı ipuçları

Sonbahar İçin 10 Temel Cilt Bakımı İpucu

1. Daha Fazla Su İçin

Sonbahar havası tahmin edilemez olabilir. Yağmur yağacak mı? Güneş parlıyor mu? Rüzgarlı mı? Kesin olan bir şey var: Yaz yerini sonbahara bırakırken cildinizin alabileceği kadar neme ihtiyacı var.

Sıcaklık ve nem seviyeleri kademeli olarak azaldıkça cildinizin nem içeriği de azalır. Bu, rahatsız edici kuruluğa yol açabilir. Cildiniz giderek kurudukça, telafi etmek için aşırı sebum üretir. Bu da sivilcelere yol açar.

Cildinizi içten dışa nemlendirerek kuruluğu ve sivilceleri önleyin. Bu, daha fazla su içmek, nemlendirici yiyecekler tüketmek, bir nemlendiriciye yatırım yapmak ve nemlendirici serumlar ve nemlendiriciler kullanmak anlamına gelir.