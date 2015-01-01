Tatil kısa, güneş yakıcı, zaman kıymetli ve bronzlaşmak çok önemli. Hem güneşin tadını çıkarın, hem güneşin zararlı ışınlarından korunun, hem de soyulmadan ışıltılı bir ten rengine kavuşun...





Cildimize zarar vermeden sağlıklı ve kalıcı bronzlaşmak sadece doğru güneş ürünleri ile mümkün. Organicum Sun güneş ürünleri içeriğindeki organik yağlar sayesinde size sağlıklı ve kalıcı bronzlaşma fırsatı sunuyor.ICEA sertifikalı %100 organik “Organicum Sun Güneş Yağı” içerdiği havuç, kakao, üzüm çekirdeği, ceviz ve susam gibi organik yağların hücre yenileyen yapısı ve güneş ışınlarına karşı doğal filtre özelliğiyle soyulmadan kalıcı bronzlaşma sağlıyor. İçindeki vitamin ve mineraller anti-aging etkili.“Organicum Sun Organik Güneş Yağı” tüm cilt tipleri için uygun, hassas ve alerjen ciltlerde güvenle tercih edilebilir. Hem vücut hem de yüz için rahatlıkla kullanılabiliyor.“Organicum After Sun Lotion” ise deniz, havuz veya solaryum sonrası yüzü ve vücudu nemlendirerek rahatlatıyor. Tam organik üzüm çekirdeği, zeytin ve susam özleri güneşin, kumun, soğuğun, tuz veya klorun yıprattığı kızaran, kuruyan ve hassaslaşan cildin koruma tabakasını güçlendirip, onarıyor ve canlandırıyor. Bir sonraki güne yüzünüzü ve vücudunuzu onararak hazırlayan bu ürün, hassas ve alerjen ciltlerde de güvenle kullanılabiliyor. Güneş yanıklarının iyileşme sürecini hızlandıran bileşenler içeren ürün, cildi serinletiyor, nem oranını dengeleyerek yoğun bakım yapıyor.(Ürünler paraben, renklendirici, parafin, PEG, EDTA ve lanolin içermiyor.)