Süperstar kremler

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Ne tek taş, ne Chanel kürk, ne de Hermes çanta...

Pürüzsüz yüz ifadesi, sıkı bir cilt!

Juvena’nın yeni anti-wrinkle yüz serumu Specialists Delining Serum’un sırrı, Juvena’nın eşşiz SkinNova SC Technology’sinde yatıyor. Bu teknoloji, yeni bir cildin kaynağı olan, cildin kendi kök hücre işlevini destekliyor. Biomimetic peptidler ve deliner complex, çizgilerin içeriden dolmasını sağlıyor. Pattern- Stop Peptidler’in de birleşimi sayesinde bu üstün etkili serum, çizgi ve derin kırışıklıklarınızı azaltmaya yardımcı olarak, cildinizi rahatlatıyor. 202.00 TL.



28 günde hücreler yenileniyor!

Darphin Stimulskin Plus Lift Renewal Series; içeriğindeki asetilglikosamin, deepsane, tatlı badem özü, oligopeptit, protein asidi parçacıkları, yosun özleri, mika ve hametit ile hücre yenilenme sürecini cilde geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Cilt daha sağlıklı ve yeni hücreler üretilerek, cilt dokusu onarılıyor. Ayrıca kırışıklığın ve çizgilerin yumuşamasına yardımcı olarak, cildin hacmini yeniden kazandırıyor ve yüz ovalini toparlıyor. Bu 28 günlük bakım kürü özellikle, yoğunluk ve yorgunluk sonrasında, mevsim dönüşlerinde, uzun süre güneşe maruz kalındığında ve doğumdan sonra, yılda 3-4 kez kullanılabiliyor. 644.00 TL.



6-8 Haftada kırışıklıkların derinliklerinde azalma!

NewPeptin Advanced Wrinkle Repair, cilt yaşlanmasının ana nedenleri ile savaşmak için üçlü peptit teknolojisini kullanıyor. Bu konsantre krem, ince çizgiler ve kırışıklıklarla savaşıyor, oluşumlarını engellemeye yardımcı oluyor. İlk kullanımdan itibaren cilt görünümünde belirgin bir fark hissediliyor. 167.00 TL.



Cilt saatini geriye alıyor!

Ünlü dermatolog Dr. Howard Murad’ın hormonal yaşlanmanın etkilerini kontrol edebilmek için formüle ettiği seri, patentli teknolojisi ile cildin daha genç görünüme sahip olmasını destekliyor. Serinin onarıcı ürünü olan Age-Diffusing Serum’un, 10 dakika içerisinde cildin sıkılığını yüzde 42’ye varan oranda artırdığı klinik çalışmalarla ispatlanmış. İçeriğindeki AHA ve farklı peptidlerden oluşan kombinasyon ile, orta ve derin kırışıklıkların görünümünün azalmasına da yardımcı oluyor, östrojen etkisi yaratan bitkiler ile cildin elastikiyetini ve nemini artırmayı destekliyor. 225.00 TL.

