Pürüzsüz yüz ifadesi, sıkı bir cilt!
Juvena’nın yeni anti-wrinkle
yüz serumu Specialists Delining
Serum’un sırrı, Juvena’nın eşşiz
SkinNova SC Technology’sinde
yatıyor. Bu teknoloji, yeni bir
cildin kaynağı olan, cildin kendi
kök hücre işlevini destekliyor.
Biomimetic peptidler ve deliner
complex, çizgilerin içeriden
dolmasını sağlıyor. Pattern-
Stop Peptidler’in de birleşimi
sayesinde bu üstün etkili serum,
çizgi ve derin kırışıklıklarınızı
azaltmaya yardımcı olarak, cildinizi
rahatlatıyor. 202.00 TL.
28 günde hücreler yenileniyor!
Darphin Stimulskin Plus Lift Renewal Series; içeriğindeki
asetilglikosamin, deepsane, tatlı badem özü, oligopeptit, protein
asidi parçacıkları, yosun özleri, mika ve hametit ile hücre
yenilenme sürecini cilde geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Cilt
daha sağlıklı ve yeni hücreler üretilerek, cilt dokusu onarılıyor.
Ayrıca kırışıklığın ve çizgilerin yumuşamasına yardımcı olarak,
cildin hacmini yeniden kazandırıyor ve yüz ovalini toparlıyor. Bu
28 günlük bakım kürü özellikle, yoğunluk ve yorgunluk sonrasında,
mevsim dönüşlerinde, uzun süre güneşe maruz kalındığında ve
doğumdan sonra, yılda 3-4 kez kullanılabiliyor. 644.00 TL.
6-8 Haftada
kırışıklıkların
derinliklerinde
azalma! NewPeptin Advanced Wrinkle
Repair, cilt yaşlanmasının
ana nedenleri ile savaşmak
için üçlü peptit teknolojisini
kullanıyor. Bu konsantre krem,
ince çizgiler ve kırışıklıklarla
savaşıyor, oluşumlarını
engellemeye yardımcı oluyor.
İlk kullanımdan itibaren cilt
görünümünde belirgin bir fark
hissediliyor. 167.00 TL.
Cilt saatini geriye alıyor!
Ünlü dermatolog Dr. Howard
Murad’ın hormonal yaşlanmanın
etkilerini kontrol edebilmek
için formüle ettiği seri, patentli
teknolojisi ile cildin daha genç
görünüme sahip olmasını
destekliyor. Serinin onarıcı ürünü
olan Age-Diffusing Serum’un, 10
dakika içerisinde cildin sıkılığını
yüzde 42’ye varan oranda
artırdığı klinik çalışmalarla
ispatlanmış. İçeriğindeki AHA
ve farklı peptidlerden oluşan
kombinasyon ile, orta ve derin
kırışıklıkların görünümünün
azalmasına da yardımcı oluyor,
östrojen etkisi yaratan bitkiler
ile cildin elastikiyetini ve nemini
artırmayı destekliyor. 225.00 TL.