Tek bir krem kullanarak cildinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak istemez miydiniz?





Cildinize günde 4 – 5 farklı ürün kullanmaktan sıkıldınız mı? Her gün piyasaya çıkan ve yeni şeyler vadeden cilt bakım kremleri sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor? Göz kremi, serum, gündüz ve gece nemlendiricisi yerine tek bir krem kullanmak istemez miydiniz? ABD’nin önde gelen cilt bilimcilerinden Dr. Macrene, 37 Extreme Actives ile cildinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan anti-aging içeriklerini tek bir üründe bir araya getirdi.M.D., PH.D., F.A.A.D., New York’un ünlü dermatologlarından biri olan Dr. Macrene, moleküler biyoloji ve klinik dermatoloji alanında uzmanlaşmış ve bilimsel araştırma konusunda 30 yıllık geçmişe sahip. Ayrıca bilim lisansı, tıp derecesi ve genetik üzerine doktora olmak üzere Harvard Üniversitesi’nden üç diploma sahibi.Dr. Macrene‘in geliştirdiği 37 Extreme Actives, tüm cilt yaşlanması sorunlarında etkili olan, gücü kanıtlanmış aktif maddeleri tek kremde topluyor. Saygın bir laboratuvar tarafından yapılan bağımsız testler, kırışıklık, kahverengi ve kırmızı leke görünümü gibi tüm cilt yaşlanması sorunlarında klinik kozmetik testlerle etkinliği kanıtlanmıştır. 37 Extreme Actives kullanımıyla şu ana rastlanan hiçbir alerji vakası bulunmuyor.Tek krem teknolojisi sayesinde çok sayıda ve çeşitte yaşlanma karşıtı aktifi hedef alan ve birleştiren One-Step Skin Care Solution® (Tek Adımlı Cilt Bakım Formülü) ile cilt kürünüzü sadeleştirin. Tüm cilt yaşlanması sorunlarında klinik kozmetik testlerle etkinliği kanıtlanmıştır.•Dünyanın en iyi 50 yaşlanma karşıtı içeriği bir kavanozda yer alır. Her yıl son teknoloji aktiflerle güncellenir.•Cildinizin tüm anti-aging ihtiyaçlarına seslenir. (Kırışıklık karşıtı, Kahverengi leke karşıtı, Kızarıklık karşıtı, Antioksidan, Prokolajen, DNA koruması, Hücresel yenilenme, Cilt bariyerini güçlendirme, Yaşlanma onarımı, Nemlendirici)•Çok sayıda ve çeşitte yaşlanma karşıtı içeriği aktif bir biçimde birleştiren patentli formüle sahiptir.•Paraben, propilen glikol, parfüm ve plastik içermez.•Hayvansal içerik kullanılmamıştır.•Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.•USDA sertifikalı organik bitki özleri içerir.Ürünün kullanımından 4, 6 ve 8 hafta sonrası ile ilk ölçümler karşılaştırıldığında;•4 hafta sonra, kaz ayağı ve kırışıklık görünümünde %8,5 azalma (iyileşme)•6 hafta sonra, kaz ayağı ve kırışıklık görünümünde %17 azalma (iyileşme)•8 hafta sonra, kaz ayağı ve kırışıklık görünümünde %17 azalma (iyileşme) tespit edilmiştir.*Bağımsız araştırma şirketlerinde test edilmiştir.KULLANIMI: Nazik bir temizleyici ve ılık su ile cildinizi temizlendikten sonra, bezelye büyüklüğünde kremi günde iki kez yüzünüze sürün ve iyice emilene kadar masaj yapın.(Sadece Beymen Zorlu Mağazasında satışta olan ürünün fiyatı 960 TL – 50ml/1.7 oz. 650 TL – 30ml/1.0 oz.)