Sabah ve akşam düzenli yapacağınız cilt temizliği ile yağı, makyajı ve kiri cildinizden uzak tutabilirsiniz.

Oriflame Novage, yüksek performanslı iki yeni ürünüyle, yaşlanma belirtilerini durdurmaya yardımcı oluyor.



YÜKSEK PERFORMANSLI YÜZ ARINDIRICISI

Cildi ölü hücrelerden, makyajdan ve aşırı yağdan temizleyen yüz arındırıcı, cildinizi yumuşatıyor, pürüzsüzleştiriyor ve aydınlatıyor. Zamanla cilt dokusunu gözle görülür şekilde arındırmaya ve gözenek görünümünü küçültmeye yardımcı olan ürün laktik asit, mikro tanecikler ve Shea yağı ile cildi nazikçe arındırmak üzere formüle edilmiş.

YÜKSEK PERFORMANSLI GÖZ MAKYAJI TEMİZLEME JELİ

Nazikçe makyajı, kiri ve fazla yağı temizleyen gök makyajı temizleme jeli, cildi yatıştırmaya ve tazelemeye yardımcı oluyor. Ürün ayrıca kirpikleri de güçlendiriyor. Kalıntıları temizlemek için nazik bileşenler ve Pro-Vitamin B5 içeren ürün, kontakt lens kullananlar için de uygun.