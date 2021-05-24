Temiz güzellik nedir? Yakından bakalım
Temiz güzellik hareketi için elimizi kaldırıyor ve ‘evet’ diyoruz. Toksik olmayan, etiketinden içeriğini en doğru şekilde öğrenebildiğiniz ürünler kullanarak kendinize bir iyilik yapın.
Temiz güzellik kavramını son dönemlerde daha sık d uyuyor olmalısınız... Peki, temiz güzellik nedir? Ne anlama geliyor? Elele arşivinden temiz güzellik kavramına bakalım...
YAZI: GÜLRU İNCU
TEMİZ GÜZELLİK NEDİR?
Doğal, çevre dostu, vegan, organik ve sürdürülebilirlik kavramları hayatın her alanında olduğu gibi son yıllarda güzellik dünyasında da sıkça kullanılıyor. Temiz güzellik kavramının yasal ya da resmi bir tanımı yok ancak temiz güzellik için elbette katı şartlar var. En önemli iki şart ise; toksik olmayan yani insanlara zararlı olmayan içerik ve şeffaf etiket.
TOKSİK İÇERİKLERDEN ARINMIŞ OLMAK ŞART
Temiz güzellik, özünde bir ürünü kendi sağlığınızı riske atmadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor yani hormonlara zarar veren ve kanserojen maddeler içermiyor. Parabenler, ftalatlar, formaldehitler ve formaldehit salıcılar, oksibenzon, kömür katranı, hidrokinon ve triklosan gibi kimyasal içeriklerden arınmış bir üretim, ekolojik hassasiyet ve sürdürülebilir kaynakların kullanımı söz konusu.
KOKU, ŞEFFAFLIK VE AMBALAJ
Temiz güzellik kavramının en tartışmalı konularından biri koku. Koku bir içerik değil ancak şirketler bileşenleri koku çatısı altında saklayabiliyorlar. Şeffaf olmayan etiketlere bir başka örnek ise ambalaj, çünkü markalar, bilinçli tüketiciye hitap edebilmek için ürünlerini ‘doğal’ veya ‘ekolojik’ gibi trend kelimelerle pazarlayabiliyor.
KAVRAM KARIŞIKLIĞI YAŞANMASIN
Temiz güzelliğin tamamen doğal olması gerekmiyor. Uzmanlar bugün güzellik sektörünün çok sayıda güvenli sentetik, güvenli insan yapımı malzeme ve hatta güvenli koruyucular içerebilecek şekilde evrildiğini söylüyor. Bazı sentetik bileşenler toksik olmadığı ve zararlı etkileri olmadığı kanıtlandığı sürece temiz güzellik ürünlerine dahil edilebiliyor. Bazı durumlarda doğal güzellik ve organik güzellik kavramları temiz güzellikle karıştırılıyor. Tıpkı organik gıdalarda olduğu gibi organik bileşenler de çok önemli ama organik olmayan bileşenler de güvenli olabiliyor. Özetle temiz güzelliğin organik olması gerekmiyor. Bu noktada en önemli konu, kozmetik ürünlerinde kullanılan bileşenlerin organik olup olmaması değil, güvenli olup olmaması.
HANGİ TANIM NE ANLAMA GELİYOR?
DOĞAL: Doğal ürünler ister bitki, ister mineral olsun, doğadan elde edilen, minimum düzeyde değiştirilmiş bileşenlerle yapılıyor.
ORGANİK: Doğal ürünler zararlı pestisitler yani zararlı organizmaları öldürmek için kullanılan ilaçlar kullanılmadan üretiliyor. Organik sertifikası almış ürünler en az yüzde 95 organik maddeler sunmak zorunda. NSF Organik Sertifikalı ibaresi ise en az yüzde 70 organik maddeleri içerir anlamına geliyor.
KİMYASAL İÇERMEZ: Kimyasal içermeyen ürünler formaldehit, toluen ve kurşun gibi zararlı kimyasallar içermez.
VEGAN: Bir ürünün hayvansal kaynaklı bileşenler veya yan ürünler (örneğin hayvansal yağlar, balmumu gibi) içermediğini gösterir.
ZULÜMSÜZ (CRUELTY FREE): Bu etiket, bir ürün veya içeriği üzerinde hiçbir hayvan testi yapılmadığını belirtir.
MUTLAKA KAÇINILMASI GEREKEN 10 TOKSİK BİLEŞEN
- Parabenler
- Koku
- Kimyasal UV filtreleri oktinoksat ve oksibenzon
- Dietanolamin (DEA)
- Triklosan
- Ftalatlar
- Sodyum lauret sülfat (SLS)
- Formaldehit
- Polietilen
- Butile hidroksianisole (BHA) ve Butylated hydroxytoluene (BHT)
CİLT BAKIMINA YARDIMCI OLACAK ÜRÜNLER
DRUNK ELEPHANT C-FİRMA GÜNDÜZ SERUMU 949 TL
REN EVERCALM TEMİZLEME SÜTÜ 349 TL
CAUDALIE VINOFRESH DEODORANT 120 TL
YVES ROCHER LIFTING VEGETAL SOIN REHAUSSEUR JOUR GÜNDÜZ KREMİ 229.90 TL
ORIGINS GINZING EYE GÖZ KREMİ 235 TL
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