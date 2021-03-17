Salondaki güzellik: Aloe Vera özlü ürünler

Son zamanların belki de en popüler bitkisi o. İçeriğindeki zengin enzim ve vitaminler onu birçok farklı alanda kullanmamızı sağlıyor. Mükemmel bir nemlendirici olmasının yanı sıra kolajen üretimini arttırıyor dolayısıyla cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Mükemmel bir yanık ilacı. Güneş yanığı ve lekelerine iyi geliyor ve kısa sürede geçmesini sağlıyor. Ciltteki renk farklılıkları ve eşitsizliklerini gideriyor. Ayrıca cildin pH seviyesini dengeliyor.

Yazı: Gülru İncu

ALOE VERA ÖZLÜ GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

KIEHL’S CALENDULA&ALOE SOOTHING HYDRATION NEMLENDİRİCİ MASKE 385 TL

LR ALOE VERA CONCENTRATED NEMLENDİRİCİ JEL 74.90 TL

BIO ASIA ALOE VERA JEL (HEPSİBURADA.COM) 43 TL

L’OREAL NEM TERAPİSİ ALOE VERA SUYU 94.95 TL

BABE ALOE NEMLENDİRİCİ JEL 69 TL

HERBAL ESSENCES ARGAN YAĞI&ALOE SAÇ BAKIM YAĞI 66 TL

THE ORGANIC PHARMACY ANTİOKSİDAN JEL 879 TL

SEPHORA COLLECTION ALOE VERA SAÇ BESLEYİCİ UYKU MASKESİ 29.90 TL

AVON CARE REFRESHING ALOE VE SALATALIK ÖZLÜ ÇOK AMAÇLI KREM 27.99 TL

GARNIER HYALURONİK ALOE NEMLENDİRİCİ JEL 54.95 TL

FLORMAR CLEAN EFFECT ALOE VERA KOLONYA 19.99 TL



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