Ten renginizi düzenleyin

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Sensibio AR Compact, kızarıklık sorunu yaşayan hassas ciltler için yatıştırıcı ve ten rengini düzenleyici kompakt bir pudra.

Sensibio AR Compact hem anlık hem de uzun süreli kızarıklık sorunlarının giderilmesine destek oluyor. Enoksolon, alantoin ve kanola yağı içeriğiyle sıcak basması hissinin giderilmesine yardımcı olan bu ürünün açık ve koyu renk alternatifleri doğal bir etkiyle cilt tonunu eşitliyor. Yumuşak ve kolay uygulanabilir dokusu ile gün içersinde ihtiyaç duyuldukça yenilenebiliyor. Fiyatı ise 74.50 TL