Teniniz ışık saçsın!

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Yeni yılda Panpuri vücut cilası ile ışıldayın...

Yılbaşı dönemiyle birlikte herkesi bir hediye telaşı sardı. Sevdiklerimize kendilerini özel hissettirmek, yeni yıl ve yeni başlangıçlarla birlikte sevgimizi daha çok göstermek isteriz. Bu yıl hem kendinize hem de sevdiklerinize, uzak doğunun mistik ve şifalı, beş bin yıllık geçmişe sahip reçeteleri ışığında birbirinden değerli bitkilerle hazırlanan PANPURI Vücut Cilası - Papaya Body Polish hediye edin, sevdiklerinizle birlikte yeni yılda ışıl ışıl parlayın.



Kendinize huzurlu ve dinginlik dolu bir zaman hediye edin, içeriğinde yer alan doğanın armağanı bal ve karite yağı ile cildinizi nemlendirip yumuşaklık ve esneklik verirken, sandal ağacı ile teninizi temizleyip ferahlayın, cildin ölü hücrelerini sakin bir şekilde gideren papayanın doğal enzimlerinin teninizde çalışmasına izin verin. Güzellik ve cilt bakımına bakışınızı değiştirecek PANPURI Vücut Cilası - Papaya Body Polish ile peeling yapılmış, beslenmiş, nemlenmiş ve arınmış, ışıl ışıl sağlıkla parlayan bir cilde kavuşun.



Papaya, Sandal Ağacı, Bal, Karite Yağı gibi saf bitkisel esansiyel yağlar içeren PANPURI Papaya Body Polish’i nemli vücut üzerine dairesel hareketlerle hafifçe masaj yaparak uygulayın, ardından sabun kullanmayarak sadece su ile duş alın. Sadece tek bir ürünle teninizle birlikte duyularınızı da arındırın.



Panpuri Vücut Cilası Papaya Body Polish’i The Ritz Carlton Spa Center’dan temin edebilirsiniz.



Satış Fiyatı: 190 TL (200 ml)