Dünya markası Qtica; el, ayak ve vücut bakımının yanı sıra tedavi edici özelliği ile bilinen, son teknoloji ürünleri ile artık Türkiye’de..
Özellikle onarıcı formülü ve tedavi edici yapısı sayesinde tüm el ve ayak bakımında bir benzeri daha bulunmayan Solid Gold, jel yapılı yağ özelliği ile tırnak etlerine bakım yaparken, hijyenik ve tedavi edici özelliği ile de dikkat çekiyor. Jel yapılı formülü, tırnakla birleştiği anda yağ kıvamına geçerek tırnak etlerine daha kolay nüfuz eden Solid Gold; kullanım kolaylığı sayesinde ellerine özen gösteren hanımların çantasında, vazgeçilmezler arasındaki yerini alıyor. İçeriğinde bulunan 12 çeşit yağın özelliği sayesinde, cildin lipid dengesini korurken; tedavi edici antiseptik bakım, canlandırıcı, yoğun nemlendirici, PH dengesini koruyucu yapısı ile de manikür öncesi ve sonrası kullanılan ideal bir bakım sağlıyor. Tüm seçkin eczane, kuaför, bakım salonu ve Spa’larda..