Top Model Tülin Şahin, marka yüzü olduğu Oriflame’in Aralık ayı kataloğu için tekrar kamera karşısına geçti. Tülin Şahin, bu katalogda kadınlara yılbaşı gecesi çekiciliği ve parıltısı için tüyolar sunuyor.





Yılbaşında da özel ürünleriyle kadınların güzelliğine güzellik katacak Oriflame’in marka yüzü Tülin Şahin, Aralık ayı kataloğu için tekrar kamera karşısına geçti. Tülin Şahin bu katalog çekiminde, yılbaşında gizemli bir iz bırakmak ve çekiciliğini ortaya çıkarmak isteyen kadınlara tüyolar sunuyor. Şahin, kadınlar için yılbaşı gecesine özel olarak Love Potion Vücut Spreyi ve Love Potion EdP’yi seçti. Üstelik bu ürünler yılbaşına özel %40 indirimle sizin olacak!Tülin Şahin, kadınlarla beraber erkeklerin çekiciliğini de unutmadı. Aralık ayı kataloğunda Şahin’den kadınlara, “Yeni yılda erkeğinize sizin imzanızı taşıyan bir koku armağan edin!” önerisi de geldi. Şahin katalogda, stil sahibi erkeklere odunsu ve meyve notalarının hakim olduğu, özel bir koku olan Signature EdT’yi seçti. Şahin’in seçtiği bu koku yılbaşına özel %50 indirimle 39.90 TL. Şahin’in erkekleri için kadınlara diğer önerileri ise şöyle; “Erkeğinizi daha güçlü ve karizmatik hissettirecek turunçgiller ve baharat notalarıyla örülmüş çok farklı bir koku olan Flamboyan EdT.” Bu kokuyu alana ise Flamboyant Vücut Spreyi ve Anti – Perspirant Roll-on hediye. Bu fırsattan yararlanmak Oriflame ayrıcalığıyla 76.90 TL yerine 52.90 TL. Etkileyici erkeklerin yeni yıl tercihi ise yeşil limon, tonik, ağaç özü notalarının hakim olduğu Men’s Collection Citrus Tonic EdT. Bu koku ise Oriflame’in yılbaşına özel indirimleriyle 29.90 TL. Güçlü ve kalıcı bir koku tercih edenler için ise karabiber ve tütün aromalı Men’s Collection Dark Wood EdT. Bu koku da sadece 29.90 TL.