Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'den yeni poz! "Babası gibi cool" yorumları yapıldı

Başak Dizer, oğlu ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Anne oğulun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. "Babası gibi cool", "Duruş şekil,karşımdan çekil", "O duruş o poz,şimdiden havalı ", "Kurt Efe çok güzel", "Şansın açık olsun genç adam " yorumları yapıldı.