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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'den yeni poz! "Babası gibi cool" yorumları yapıldı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Portekiz'de tatillerine devam ediyor. Ünlü çift, bu kez de oğulları Kurt Efe'nin stiliyle çok konuşuldu.
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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022'de çocuk sahibi oldu. Çift şu sıralar tüm zamanlarını oğulları Kurt Efe ile geçiriyor.
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Çift, geçtiğimiz haftalarda oğulları Kurt Efe ile tatil için Portekiz'in Lizbon kentine gitti.
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Başak Dizer, oğlu ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Anne oğulun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. "Babası gibi cool", "Duruş şekil,karşımdan çekil", "O duruş o poz,şimdiden havalı ", "Kurt Efe çok güzel", "Şansın açık olsun genç adam " yorumları yapıldı.
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Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan Başak Dizer, bu kez de kural bozmadı.