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Top model olarak ülkemizi dünyada temsil eden, 15 yıldır modellik yapan, yıllardır gece gündüz demeden defileden defileye, çekimlerden çekime koşturan Tülin Şahin, bu yoğun temposuna rağmen daima güzel görünmeyi başarıyor.

Tülin Şahin'in güzellikle ilgili ‘Sırlar’, ‘Kral, Prens ve Fakir’, ‘Siz Hala Diyet mi Yapıyorsunuz?’, ‘Top Model Nasıl Olunur?’, ‘Her Daim Fit’ isimli beş kitabı var. Güzellikten ondan daha iyi kim anlayabilir? Deneyimli modelin güzellik tüyolarını uygulayarak bir model gibi hissetmeye ne dersiniz?



ÜZÜM MUCİZESİ

Üzüm, içerdiği antioksidan ve nem açısından çok özel bir meyve. Hem yiyerek hem de cildimize sürerek vücudumuzu bu nimetten mahrum bırakmamalıyız. Tülin Şahin’in güzellik sırlarından biri de üzüm suyu.

Sıcak bir banyonun ardından buzdolabında soğuttuğunuz çekirdeksiz kırmızı veya yeşil üzümü ortadan ikiye kesin. Düz tarafını cildinizde gezdirin. Kan dolaşımını hızlandırmak için yüzünüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Üstüne üzümden yarım salkım koparıp blender’dan geçirin ve masajdan sonra afiyetle için. Böylece vücudunuza hem içten hem de dıştan antioksidan ve nem kazandırmış olursunuz.

