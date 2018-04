Tülin Şahin'den vücut bakımı sırları

Tülin Şahin, "Yüzümüze gösterdiğimiz özeni bedenimize de göstermeliyiz" diyor!

• İlk kural spor yapmak.

• Banyoda bakım önemlidir. İdeal banyo su¨resi 15-20 dakikadır, fazlası deriyi ve kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir.

• Banyo yaparken veya duş alırken her zaman içinde yoğun nem barındıran duş jelleri kullanın. Böylece teniniz yumuşacık olur.

• Banyo öncesinde ağır yemekler yemeyin ve banyo suyunun 37-38 dereceden sıcak olmamasına dikkat edin.

• Banyo yaparken suya aromaterapi yağlarından birkaç damla damlatın. Bu dinlenmenizi sağlayacak.

• Banyo veya duştan çıkarken, kan dolaşımınızı hızlandırmak ve sıkı bir cilde kavuşmak için suyu soğuğa alıp duşu vücudunuzda gezdirin. Bu aynı zamanda kalori yakmanızı da sağlayacak.

• Sonrasında, kurulanmadan bir bornoza sarınıp, yatakta kısa bir dinlenme ve ter atma çok rahatlatıcı olacak.

• Peeling cildinizin tazeleğini korumak için çok önemli. Her iki günde bir kese yaparak bu tazeliği sağlayabilirsiniz.

• Kese yapmak cildinizdeki lekelerden de kurtulmanızı sağlar.

• Yağ depolarını parçalamak, cildin dokusunu yenilemek ve ışıl ışıl bir ten rengi için vücudunuzu kuru kuru, sert kıllı bir fırça ile ayaklarınızdan başlayıp, boynunuza kadar fırçalayın. Bunu dairesel hareketlerle yaptıktan sonra duşunuzu alın.

• Her banyo ve duştan sonra vücudunuza mutlaka nemlendirici sürün.

• Nemlendiriciyi masaj yaparak sürerseniz zamanla daha şekilli bir vücuda kavuşursunuz.

• Vücut sıkılaştırıcı ya da seülit giderici kremleri her zaman spor yaptıktan sonra sürün.

• İçinde hafif ışıltı olan nemlendiricileri dekoltenize, omuzlarınıza, kollarınıza sürdüğünüzde gün boyu cildiniz ışıldar.