Tüy dökme mevsimi başladı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mevsim değişiklikleri, kedilerin ve köpeklerin tüy değiştirme zamanlarıdır.

Tüyler insan zarar verir mi?

Veteriner Mümin Tanrıöver, kedi-köpek tüyü ve tüy dökülmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Tüy dökme ve tüylerin insana zarar vermemesi için uygulanan ilaçlar aşı değildir. Bunlar vitamin enjeksiyonlarından başka bir şey değildir. Tüy ile ilgili bilinen en büyük yanlış ise tüyün insana zarar vermesi olarak bilinen kist hidatit olgusudur. Tüy, parazit için taşıyıcılık yapar; direkt olarak zarar verebilme yeteneği yoktur. Antiparaziter ilaçlama, parazit için yapılır. Bu ilaçlar, diğer ilaçlar gibi metabolize edilip, vücuttan daha basit bileşenlerine ayrılarak atılır. Bilinen herhangi bir kanserojen etkisi yoktur.”



