Mevsim değişiklikleri, kedilerin ve köpeklerin tüy değiştirme zamanlarıdır.
Tüyler insan zarar verir mi?
Veteriner Mümin Tanrıöver, kedi-köpek tüyü
ve tüy dökülmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Tüy dökme ve tüylerin insana zarar vermemesi
için uygulanan ilaçlar aşı değildir. Bunlar vitamin
enjeksiyonlarından başka bir şey değildir.
Tüy ile ilgili bilinen en büyük yanlış ise tüyün
insana zarar vermesi olarak bilinen kist hidatit
olgusudur. Tüy, parazit için taşıyıcılık yapar;
direkt olarak zarar verebilme yeteneği yoktur.
Antiparaziter ilaçlama, parazit için yapılır.
Bu ilaçlar, diğer ilaçlar gibi metabolize edilip,
vücuttan daha basit bileşenlerine ayrılarak atılır.
Bilinen herhangi bir kanserojen etkisi yoktur.”