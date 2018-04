Ünlülerden yazlık

Her an her yerde bakımlı olmak şart! Özellikle de yazın…

Nefise Karatay

. Plaj çantamızda güneşten, maksimum derecede korunduğum için Vichy SPF 50 krem taşırım. L’occitane dudak koruyucum ve Dermalogica nemlendiricim de her zaman yanımdadır.



• Saçlarım için organik ürünler kullanmaya gayret ediyorum. Rare Blossom şampuan ve saç serumu en sevdiğim ürünlerden. Kurumasına engel olmak için uçlarına badem yağı sürüyorum.



• Vücudum için aktardan doğal sünger alıyorum ve onunla kese yapıyorum. Dermatoloğumun hazırladığı, içinde lavanta, deniz tuzu, kil gibi doğal maddelerin olduğu bir vücut peeling’im var. Kan dolaşımımı hızlandırması için at kılından yapılmış fırçamla bacaklarıma masaj yapıyorum.



• Fransız manikürü vazgeçilmezim. Bu yaz narçiçeği rengi oje favorim.



• Benefit’in göz altı kapatıcısı, YSL Touch Eclat aydınlatıcı, Burberry fondöten, Dior maskara benim kurtarıcılarım.



• Parfümlerimi yaz-kış ve gece-gündüz olarak ayırıyorum. Bu aralar Givenchy Irreristible favorim.