Her an her yerde bakımlı olmak şart! Özellikle de yazın…
Nefise Karatay . Plaj çantamızda güneşten, maksimum derecede korunduğum için Vichy SPF 50 krem taşırım. L’occitane dudak koruyucum ve Dermalogica nemlendiricim de her zaman yanımdadır.
• Saçlarım için organik ürünler
kullanmaya gayret ediyorum.
Rare Blossom şampuan ve
saç serumu en sevdiğim
ürünlerden. Kurumasına engel
olmak için uçlarına badem
yağı sürüyorum.
• Vücudum için aktardan doğal sünger alıyorum
ve onunla kese yapıyorum. Dermatoloğumun hazırladığı, içinde
lavanta, deniz tuzu, kil gibi doğal maddelerin olduğu bir vücut
peeling’im var. Kan dolaşımımı hızlandırması için at kılından
yapılmış fırçamla bacaklarıma masaj yapıyorum.
• Fransız manikürü vazgeçilmezim. Bu yaz narçiçeği rengi oje
favorim.
• Benefit’in göz altı kapatıcısı, YSL Touch Eclat aydınlatıcı, Burberry
fondöten, Dior maskara benim kurtarıcılarım.
• Parfümlerimi yaz-kış ve gece-gündüz olarak ayırıyorum. Bu aralar
Givenchy Irreristible favorim.