1870 yılından bu yana cildimizin koruyucusu olan Vaseline, farklı kullanımları ile cildimize 4X4 doğal ışıltıyı sunuyor.





Vaseline Nemlendirici Jel Original, eşsiz formülü ile cildimizi doğal yapısına uyumlu bir şekilde nemlendirerek onarılmasına yardımcı olurken, cildimizi yumuşacık yaparak sağlıklı görünen bir dokuya kavuşmasını sağlıyor. Cildimizi baştan yarattıktan sonra da makyaj ritüelimize eşlik ederek doğal kusursuzluğa erişimimize davetiye çıkarıyor.Yeni sezonun güzellik trendi, doğallığın içerisinde yer bulan belirgin, kendinden emin bakışlar, kendini gösteren kirpikler, fark edilir yanaklar, canlı ve doğal ışıltıya sahip dudaklar…Vaseline Nemlendirici Jel bir yandan mükemmel cildin anahtarını sunarken, diğer bir yandan makyaj ritüelimize katılarak naturel güzelliğimizi ortaya çıkarmamıza olanak veriyor.Vaseline Nemlendirici Jel Original ile gözlerimizi bir yandan kuru ve soğuk havadan korurken az miktarda Nemlendirici Jel’ i göz farımıza karıştırarak göz makyajımıza ışıltılı bir etki katabilir, aynı zamanda makyajımızın daha kalıcı hale gelmesini sağlayabiliriz.Vaseline Nemlendirici Jel Original ile kirpiklerimizin görkemli dönüşümüne tanık olabiliriz. Maskara öncesinde kirpiklere uygulanan jel ile zahmetsizce büyüleyici gözlere, daha belirgin ve canlı kirpiklere sahip olmak mümkün.Vaseline Nemlendirici Jel Original ile allığımızı karıştırarak, yanağımızda doğal bir ton sağlarken aynı zamanda yarattığı nemli görünüm ile ışıltımıza ışıltı katabiliriz.Eskiyen rujlarımızı Vaseline Nemlendirici Jel Original ile karıştırarak bir yandan dudaklarımızı kışın sert etkilerinden korurken, diğer bir yandan karışımın sağladığı doğal & parlak etki ile dudaklarımızın sonsuz ihtişamını keşfedebiliriz. Koyu renk ruj kullanımlarında güzellik kraliçelerinin yaptığı gibi az miktarda Nemlendirici Jel’ i dişlerimize sürerek rujun dişlerimize bulaşmasına engel olabiliriz.