Vücudunuzu şımartın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Organik sertifikalı Olive Farm çiftliğinde yetiştirilen ve soğuk sıkım yöntemi ile sıkıldığından içerdiği vitamin, mineral ve polifenol antioksidanların tamamen korunduğu zeytinyağının %35 oranında kullanıldığı duş jeli ile tanışın!

Doğal formüllerle üretilen bu duş jelinde organik zeytinyağının yanı sıra doğal koruyucu kullanılıyor. % 35 zeytinyağlı duş jelini kullandıktan sonra nemlendiriciye gereksinim duymayacak ve cildinizin tüm ihtiyaçlarını bir kerede karşılamış olacaksınız. Olive Farm duş jeli paraben, kimyasal koruyucu ve yapay renklendirici içermiyor. Yaz aylarında özel bakım isteyen vücudunuzu şımartmak için Olive Farm'ın Kuruçeşme mağazasını veya www.olivefarm.com.tr adresini ziyaret etmeniz yeterli.

