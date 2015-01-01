Nivea Sun’ın, güneşin ciltteki olumsuz etkileri ve koruyucu kullanmanın faydaları hakkında insanları bilinçlendiren uygulaması devam ediyor.





Daha önce birçok yerde yapılan “Nivea Sun Korumasını Keşfet” etkinliği, gösterilen yoğun ilgiden dolayı 31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihleri arasında, ikinci kez Bağdat Caddesi’nde hayata geçiriliyor. Nivea Sun, güneş ışınlarının cildi üzerinde yarattığı tahribatı çıplak gözle görmek isteyenleri, Watsons mağazasının önünde kuracağı standa davet ediyor.Nivea Sun standında yer alan UV filtreli kamera; cildin UV ışınlarına karşı ne kadar hassas ve savunmasız olduğunu; güneş koruyucuların ise nasıl kalkan görevi üstlendiğini, öncesi ve sonrası şeklinde gösteriyor. Böylece insanlar, güneşten gelen UV ışınlarının cilde etkisini tüm çıplaklığıyla görüyor. Proje, kamerayı deneyimleyenlerde yarattığı şaşkınlığın yanı sıra, bu konudaki bilinci artırmasıyla da dikkat çekiyor.