Yardley vücut bakım ürünleri

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İngiltere’den ithal Yardley Vücut Bakım ürünleri ile tanışın.

Gratis, Yardley duş jeli, vücut losyonu ve el-tırnak bakım kremi ile kendisine güzel bakmak isteyenlere yeni bir ürün grubu sunuyor. Gratis’e özel olarak İngiltere’den ithal edilen Yardley vücut bakım ürünleri, içeriğinde bulunan E vitamini, Q10, shea ve badem yağı ile cildi beslemenin yanı sıra yaşlandırmayı da geciktiriyor. Şakayık, papatya ve mavi orkide koku seçenekleri ile tüm Gratis’lerde satışa sunulan Yardley duş jeli, vücut losyonu ve el-tırnak bakım kremi, sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin ilk tercihi olmaya aday.

Duş jelleri 12.90, El-tırnak bakım kremleri 14.90, vücut losyonları 17.90 TL'den satılıyor.